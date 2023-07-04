В Росатоме "анонсировали" обстрел Запорожской АЭС
В России распространяют дезинформацию о том, что Вооруженные силы Украины собираются атаковать Запорожскую АЭС. В "Росатоме" заявили, что Украина якобы применит ракету с боеголовкой, в которой есть радиоактивные отходы.
Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на советника гендиректора концерна "Росэнергоатом" Рената Карчау.
РФ распространяет фейк
"Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать ЗАЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе, заявил Карчаа", — говорится в сообщении.
По словам советника, Украина якобы применит ракету “Точка-У” с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами.
Напомним, что Вооруженные Силы Украины официально сообщили о возможной провокации на ЗАЭС в ближайшее время, которую могут совершить оккупанты. Сегодня, 4 июня, на территории третьего и четвертого энергоблоков российские террористы, вероятно, разместили взрывчатку.
Также мы писали, что российские оккупанты — как гражданские, так и военные — начали выезжать с территории Запорожской АЭС и города Энергодар. Последней датой выезда в Крым оккупанты назвали 5 июля.