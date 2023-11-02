В российской ракете, найденной на Запорожском направлении, обнаружили иностранную плату

Российский комплекс С-400. Фото: росСМИ

В остатках российской ракеты были обнаружены иностранные компоненты. Ее нашли в Запорожском направлении.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Иностранные компоненты в российской ракете

"Иностранная плата новой российской ракеты 40Н6, которая используется в комплексах С-400. Ее дальность — 380-400 км", — написал он.

По словам Ермака, остатки ракеты были обнаружены на Запорожском направлении.

Иностранная плата с ракеты РФ. Фото: Telegram/Андрей Ермак

"Наши эксперты продолжают исследовать иностранные компоненты российских вооружений. Мы передаем данные партнерам, чтобы принимать меры и исключать возможность поставок этих компонентов в РФ. Это постоянная работа", — отметил чиновник.

Напомним, что Украина активно готовит свою энергетическую сеть к новому зимнему периоду. Россия активно увеличивает производство ракет и беспилотников для дальнейших военных маневров.