В российской ракете, найденной на Запорожском направлении, обнаружили иностранную плату
В остатках российской ракеты были обнаружены иностранные компоненты. Ее нашли в Запорожском направлении.
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Иностранные компоненты в российской ракете
"Иностранная плата новой российской ракеты 40Н6, которая используется в комплексах С-400. Ее дальность — 380-400 км", — написал он.
По словам Ермака, остатки ракеты были обнаружены на Запорожском направлении.
"Наши эксперты продолжают исследовать иностранные компоненты российских вооружений. Мы передаем данные партнерам, чтобы принимать меры и исключать возможность поставок этих компонентов в РФ. Это постоянная работа", — отметил чиновник.
Напомним, что Украина активно готовит свою энергетическую сеть к новому зимнему периоду. Россия активно увеличивает производство ракет и беспилотников для дальнейших военных маневров.
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