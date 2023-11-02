Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2022 arrow В российской ракете, найденной на Запорожском направлении, обнаружили иностранную плату arrow

В российской ракете, найденной на Запорожском направлении, обнаружили иностранную плату

2 ноября 2023 09:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В российской ракете, найденной на Запорожском направлении, обнаружили иностранную плату
Российский комплекс С-400. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В остатках российской ракеты были обнаружены иностранные компоненты. Ее нашли в Запорожском направлении.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Читайте также:

Иностранные компоненты в российской ракете

"Иностранная плата новой российской ракеты 40Н6, которая используется в комплексах С-400. Ее дальность — 380-400 км", — написал он.

По словам Ермака, остатки ракеты были обнаружены на Запорожском направлении.

плата в ракете
Иностранная плата с ракеты РФ. Фото: Telegram/Андрей Ермак

"Наши эксперты продолжают исследовать иностранные компоненты российских вооружений. Мы передаем данные партнерам, чтобы принимать меры и исключать возможность поставок этих компонентов в РФ. Это постоянная работа", — отметил чиновник.

Напомним, что Украина активно готовит свою энергетическую сеть к новому зимнему периоду. Россия активно увеличивает производство ракет и беспилотников для дальнейших военных маневров.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ - 80x80

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме