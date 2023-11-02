У російській ракеті, яку знайшли на Запорізькому напрямку, виявили іноземну плату
У залишках російської ракети виявили іноземні компоненти. Її знайшли на Запорізькому напрямку.
Про це повідомив Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Іноземні компоненти в російській ракеті
"Іноземна плата нової російської ракети 40Н6, яка використовується в комплексах С-400. Її дальність — 380-400 км", — написав він.
За словами Єрмака, залишки ракети знайшли на Запорізькому напрямку.
"Наші експерти продовжують досліджувати іноземні компоненти російських озброєнь. Ми передаємо дані партнерам, щоб вживати заходів та унеможливлювати постачання цих компонентів у РФ. Це постійна робота", — зазначив посадовець.
Нагадаємо, що Україна активно готує свою енергетичну мережу до нового зимового періоду. Натомість Росія активно збільшує виробництво ракет і безпілотників для подальших військових маневрів.
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