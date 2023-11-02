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У російській ракеті, яку знайшли на Запорізькому напрямку, виявили іноземну плату

2 листопада 2023 09:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У російській ракеті, яку знайшли на Запорізькому напрямку, виявили іноземну плату
Російський комплекс С-400. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У залишках російської ракети виявили іноземні компоненти. Її знайшли на Запорізькому напрямку.

Про це повідомив Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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"Іноземна плата нової російської ракети 40Н6, яка використовується в комплексах С-400. Її дальність — 380-400 км", — написав він.

За словами Єрмака, залишки ракети знайшли на Запорізькому напрямку.

плата в ракеті
Іноземна плата з ракети РФ. Фото: Telegram/Андрій Єрмак

"Наші експерти продовжують досліджувати іноземні компоненти російських озброєнь. Ми передаємо дані партнерам, щоб вживати заходів та унеможливлювати постачання цих компонентів у РФ. Це постійна робота", — зазначив посадовець.

Нагадаємо, що Україна активно готує свою енергетичну мережу до нового зимового періоду. Натомість Росія активно збільшує виробництво ракет і безпілотників для подальших військових маневрів.

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