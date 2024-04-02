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В российском Курске произошел масштабный пожар — что случилось

2 апреля 2024 23:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В российском Курске произошел масштабный пожар — что случилось
Курск атаковали беспилотники. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Российской Федерации город Курск атаковали беспилотные летательные аппараты. Местные жители сообщают о пожаре на месте прилета.

Кадры пожара публикуют местные Telegram-каналы во вторник, 2 апреля.

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В Курске бушует мощный пожар после атаки, которые совершили беспилотные летательные аппараты.

Пока информации о пострадавших и разрушениях нет. Местные власти попросили жителей не подходить и не трогать обломки сбитого БпЛА.

Также есть информация, что группа БпЛА двигается в сторону Воронежа.

Ранее СМИ сообщали, что якобы сбили один БпЛА. Позже было заявлено, что в общей сложности сбиты два дрона.

Напомним, ранее в Белгороде в ночь на пятницу, 29 марта, раздавались взрывы, из-за чего были повреждены окна, дома и автомобили, образовались воронки, улицы усеяли разбросанные обломки.

А российский пропагандист Владимир Соловьев подверг жесткой критике жителей города, жалующихся на постоянные обстрелы, назвав их "мерзкими тварями".

пожар
Украина
дроны
Россия
атака

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