В российском Курске произошел масштабный пожар — что случилось
В Российской Федерации город Курск атаковали беспилотные летательные аппараты. Местные жители сообщают о пожаре на месте прилета.
Кадры пожара публикуют местные Telegram-каналы во вторник, 2 апреля.
Курск атаковали дроны
В Курске бушует мощный пожар после атаки, которые совершили беспилотные летательные аппараты.
Пока информации о пострадавших и разрушениях нет. Местные власти попросили жителей не подходить и не трогать обломки сбитого БпЛА.
Также есть информация, что группа БпЛА двигается в сторону Воронежа.
Ранее СМИ сообщали, что якобы сбили один БпЛА. Позже было заявлено, что в общей сложности сбиты два дрона.
Напомним, ранее в Белгороде в ночь на пятницу, 29 марта, раздавались взрывы, из-за чего были повреждены окна, дома и автомобили, образовались воронки, улицы усеяли разбросанные обломки.
А российский пропагандист Владимир Соловьев подверг жесткой критике жителей города, жалующихся на постоянные обстрелы, назвав их "мерзкими тварями".
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