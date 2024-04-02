У російському Курську сталася масштабна пожежа — що трапилось

Курськ атакували безпілотники. Фото: скриншот

У Російській Федерації місто Курськ атакували безпілотні літальні апарати. Місцеві мешканці повідомляють про пожежу на місці "прильоту".

Кадри пожежі публікують місцеві Telegram-канали у вівторок, 2 квітня.

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У Курську вирує потужна пожежа після атаки, які здійснили безпілотні літальні апарати.

Наразі інформації про постраждалих та руйнування немає. Місцева влада попросила мешканців не підходити та не чіпати уламки збитого БпЛА.

Також є інформація, що група БпЛА рухається в бік Воронежа.

Раніше ЗМІ повідомляли, що нібито збили один БпЛА. Пізніше було заявлено, що загалом збито два дрони.

Нагадаємо, раніше в Бєлгороді в ніч проти п'ятниці, 29 березня, лунали вибухи, через що було пошкоджено вікна, будинки та автівки, утворились вирви, вулиці всіяли розкидані уламки.

А російський пропагандист Володимир Соловйов жорстко розкритикував мешканців міста, які скаржаться на постійні обстріли, назвавши їх "мерзенними тварюками".