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В российском Таганроге слышны взрывы и автоматные очереди, — соцсети

8 мая 2024 00:39
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Взрывы в Ростовской области в Таганроге ночью 8 мая
Взрывы в российском Таганроге. Фото иллюстративное: скриншот видео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Таганроге Ростовской области России раздаются взрывы и автоматные очереди. Пользователи соцсетей пишут, что город, вероятно, атаковали ракетами.

Об этом сообщает телеграмм-канал ASTRA.

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Российские телеграмм-каналы распространили видео, на которых слышно, как несколько раз стреляют из автомата.

"Таганрог (Ростовская область), вероятно, атакован ракетами С-200 со стороны Украины. Сообщается, что цели были поражены системами ПВО на подлете в город. Официальной информации нет", — пишет ASTRA.

Обстрелы и взрывы в Таганроге
Скриншот с Telegram/ASTRA

Очевидцы также пишут, что слышали в небе характерные звуки работы ударных дронов. Официальной информации о взрывах пока нет.

Напомним, 2 мая несколько областей РФ оказались под ударом беспилотников. Несколько БПЛА удалось сбить, однако были и попадания.

Ранее в российском городе Рязань ударный дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод.

война
взрыв
обстрелы
Россия

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