Взрывы в Ростовской области в Таганроге ночью 8 мая

В российском Таганроге слышны взрывы и автоматные очереди, — соцсети
В Таганроге Ростовской области России раздаются взрывы и автоматные очереди. Пользователи соцсетей пишут, что город, вероятно, атаковали ракетами.
Об этом сообщает телеграмм-канал ASTRA.
Ночная атака в Таганроге
Российские телеграмм-каналы распространили видео, на которых слышно, как несколько раз стреляют из автомата.
"Таганрог (Ростовская область), вероятно, атакован ракетами С-200 со стороны Украины. Сообщается, что цели были поражены системами ПВО на подлете в город. Официальной информации нет", — пишет ASTRA.
Очевидцы также пишут, что слышали в небе характерные звуки работы ударных дронов. Официальной информации о взрывах пока нет.
Напомним, 2 мая несколько областей РФ оказались под ударом беспилотников. Несколько БПЛА удалось сбить, однако были и попадания.
Ранее в российском городе Рязань ударный дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод.
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