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У російському Таганрозі чути вибухи та автоматні черги, — соцмережі

8 травня 2024 00:39
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Вибухи у Ростовській області в Таганрозі вночі 8 травня
Вибухи у російському Таганрозі. Фото ілюстративне: скриншот відео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Таганрозі Ростовської області Росії лунають вибухи та автоматні черги. Користувачі соцмереж пишуть, що місто, ймовірно, атакували ракетами. 

Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA

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Російські телеграм-канали поширили відео, на яких чутно, як кілька разів стріляють з автомату. 

"Таганрог (Ростовська область), ймовірно, атакований ракетами С-200 з боку України. Повідомляється, що цілі були вражені системами ППО на підльоті до міста. Офіційної інформації немає", — пише ASTRA

Обстріли та вибухи у Таганрозі
Скриншот з Telegram/ASTRA

Очевидці також пишуть, що чули у небі характерні звуки роботи моторів ударних дронів. Офіційної інформації про вибухи поки немає. 

Нагадаємо, 2 травня кілька областей РФ опинилися під атакою безпілотників. Декілька БпЛА вдалося збити, однак були й влучання.

Раніше у російському місті Рязань ударний дрон атакував нафтопереробний завод

війна
вибух
обстріли
Росія

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