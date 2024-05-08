Вибухи у Ростовській області в Таганрозі вночі 8 травня

У російському Таганрозі чути вибухи та автоматні черги, — соцмережі
У Таганрозі Ростовської області Росії лунають вибухи та автоматні черги. Користувачі соцмереж пишуть, що місто, ймовірно, атакували ракетами.
Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA.
Нічна атака в Таганрозі
Російські телеграм-канали поширили відео, на яких чутно, як кілька разів стріляють з автомату.
"Таганрог (Ростовська область), ймовірно, атакований ракетами С-200 з боку України. Повідомляється, що цілі були вражені системами ППО на підльоті до міста. Офіційної інформації немає", — пише ASTRA
Очевидці також пишуть, що чули у небі характерні звуки роботи моторів ударних дронів. Офіційної інформації про вибухи поки немає.
Нагадаємо, 2 травня кілька областей РФ опинилися під атакою безпілотників. Декілька БпЛА вдалося збити, однак були й влучання.
Раніше у російському місті Рязань ударний дрон атакував нафтопереробний завод.
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