В российском Воронеже раздался мощный взрыв: что произошло

Прогремел взрыв в небе. Иллюстративное фото: google.com

В российском Воронеже местные жители слышали мощный взрыв. Предварительно российские силы ПВО якобы сбили БпЛА.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Мощный взрыв в Воронеже

Отмечается, что местные жители микрорайона Масловка Воронежской области РФ слышали громкий взрыв. По предварительной информации, якобы российская ПВО сбила беспилотник.

Пока официальной информации о причине "хлопка" нет. Также неизвестно о пострадавших и повреждениях в городе.

Напомним, что недавно в западной части города Воронеж в России раздались звуки, похожие на взрывы. До этого жители поселка Дмитровка якобы заметили двигающийся по направлению к областному центру беспилотник.

Также мы сообщали, что во временно оккупированном Крыму, а именно в Феодосии, в одном из дворов, где живет российский блоггер-пропагандист Александр Талипов, произошел взрыв. По его словам, взрывчатку заложили в стоящий возле дома мопед.