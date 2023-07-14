В российском Воронеже раздался мощный взрыв: что произошло
В российском Воронеже местные жители слышали мощный взрыв. Предварительно российские силы ПВО якобы сбили БпЛА.
Об этом сообщают российские СМИ.
Мощный взрыв в Воронеже
Отмечается, что местные жители микрорайона Масловка Воронежской области РФ слышали громкий взрыв. По предварительной информации, якобы российская ПВО сбила беспилотник.
Пока официальной информации о причине "хлопка" нет. Также неизвестно о пострадавших и повреждениях в городе.
Напомним, что недавно в западной части города Воронеж в России раздались звуки, похожие на взрывы. До этого жители поселка Дмитровка якобы заметили двигающийся по направлению к областному центру беспилотник.
Также мы сообщали, что во временно оккупированном Крыму, а именно в Феодосии, в одном из дворов, где живет российский блоггер-пропагандист Александр Талипов, произошел взрыв. По его словам, взрывчатку заложили в стоящий возле дома мопед.