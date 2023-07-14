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У російському Воронежі пролунав потужний вибух: що сталося

14 липня 2023 00:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У російському Воронежі пролунав потужний вибух: що сталося
Прогримів вибух у небі. Ілюстративне фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У російському Воронежі місцеві жителі чули потужний вибух. Попередньо, російські сили ППО нібито збили БпЛА.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зазначається, що місцеві жителі мікрорайону Маслівка Воронезької області РФ чули гучний вибух. За попередньою інформацією, нібито російська ППО збила безпілотник.

Наразі офіційної інформації про причину "бавовни" немає. Також невідомо про постраждалих та пошкодження в місті.

Нагадаємо, що нещодавно в західній частині міста Воронеж у Росії пролунали звуки, схожі на вибухи. До цього мешканці селища Дмитрівка нібито помітили безпілотник, що рухається у напрямку до обласного центру.

Також ми повідомляли, що в тимчасово окупованому Криму, а саме у Феодосії, в одному із дворів, де живе російський блогер-пропагандист Олександр Таліпов, стався вибух. За його словами, вибухівку заклали у мопед, який стояв біля будинку.

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