У російському Воронежі пролунав потужний вибух: що сталося

Прогримів вибух у небі. Ілюстративне фото: google.com

У російському Воронежі місцеві жителі чули потужний вибух. Попередньо, російські сили ППО нібито збили БпЛА.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Потужний вибух у Воронежі

Зазначається, що місцеві жителі мікрорайону Маслівка Воронезької області РФ чули гучний вибух. За попередньою інформацією, нібито російська ППО збила безпілотник.

Наразі офіційної інформації про причину "бавовни" немає. Також невідомо про постраждалих та пошкодження в місті.

Нагадаємо, що нещодавно в західній частині міста Воронеж у Росії пролунали звуки, схожі на вибухи. До цього мешканці селища Дмитрівка нібито помітили безпілотник, що рухається у напрямку до обласного центру.

Також ми повідомляли, що в тимчасово окупованому Криму, а саме у Феодосії, в одному із дворів, де живе російський блогер-пропагандист Олександр Таліпов, стався вибух. За його словами, вибухівку заклали у мопед, який стояв біля будинку.