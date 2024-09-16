В России ликвидирован военный преступник и пропагандист Кремля Александр Коробов

Военный преступник Коробов Александр Александрович. Фото: скриншот из эпизода росТВ

В России был ликвидирован военного преступника и пропагандиста Кремля. Речь идет о Коробове Александре Александровиче по прозвищу "Краб".

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram в понедельник, 16 сентября.

Читайте также:

Ликвидация российского пропагандиста

"По имеющейся в ГУР МО Украины информации, 15 сентября 2024 года в городе Белгород сломали череп российскому пропагандисту Коробову Александру Александровичу по прозвищу "Краб" — от нанесенных травм соучастник военных преступлений и кремлевского геноцида украинского народа умер", — говорится в сообщении.

Ликвидированный российский пропагандист. Фото: ГУР

Пропагандист работал на телеканале "Россия-1", возглавлял его Белгородский пункт. Коробов восхвалял российских оккупантов в эфире программ пропагандистки Ольги Скабеевой. Он также создавал продукты для ресурса Минобороны РФ — телеканала "Звезда". Ликвидированный неоднократно получал за это награды от диктатора Владимира Путина.

"Краб" родился в городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края России, а жил в Белгороде. Периодически он ездил в Москву за инструкциями.

"В погоне за признанием и рублями от кремлевских хозяев постоянно выполнял грязную работу вдали от родных мест — например, на оккупированных территориях Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях", — говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что "Краб" лично участвовал в совершении тяжких военных преступлений против Украины.