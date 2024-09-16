У Росії ліквідовано воєнного злочинця та пропагандиста Кремля Олександра Коробова

Воєнний злочинець Коробов Олександр Олександрович. Фото: скриншот з епізоду росТБ

У Росії ліквідували воєнного злочинця та пропагандиста Кремля. Йдеться про Коробова Олександра Олександровича на прізвисько "Краб".

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України у Telegram у понеділок, 16 вересня.

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"За наявною в ГУР МО України інформацією,15 вересня 2024 року в місті Бєлгород зламали череп російському пропагандисту Коробову Олександру Олександровичу на прізвисько "Краб" — від завданих травм співучасник воєнних злочинів та кремлівського геноциду українського народу помер", — йдеться у повідомленні.

Ліквідований російський пропагандист. Фото: ГУР

Пропагандист працював на телеканалі "Россия-1", очолював його Бєлгородський пункт. Коробов вихваляв російських окупантів в ефірі програм пропагандистки Ольги Скабєєвої. Він також створював продукти для ресурсу Міноборони РФ — телеканалу "Звезда". Ліквідований неодноразово отримував за це нагороди від диктатора Володимира Путіна.

"Краб" народився в місті Комсомольськ-на-Амурі Хабаровського краю Росії, а жив у Бєлгороді. Періодично він їздив до Москви за інструкціями.

"У гонитві за визнанням та рублями від кремлівських господарів постійно виконував брудну роботу геть далеко від рідних місць — наприклад, на окупованих територіях України, зокрема в Донецькій та Луганській областях", — йдеться у повідомленні.

У ГУР додали, що Крабов особисто брав участь у скоєнні тяжких воєнних злочинів проти України.