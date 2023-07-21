В России могут готовить новые мятежи, — ГУР

Представитель ГУР МО Андрей Юсов. Фото: АрмияInform

В Главном управлении разведки Минобороны Украины есть информация о том, что в России могут готовить новые мятежи. Они будут происходить после бунта "вагнеровцев".

Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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У представителя украинской разведки спросили, есть ли у ГУР данные о планах организации бунта в России.

"Да. Данные есть. Но зачем мы сейчас будем делиться этими данными? Мы же понимаем, что нас в том числе и ФСБ может смотреть. И они это с удовольствием записывают. Давайте не облегчать им работу", — ответил Юсов.

Напомним, вертикаль путинской власти разрушается. Бунт Евгения Пригожина показал, что Владимир Путин не контролирует ситуацию в регионах Российской Федерации.

Также мы писали, что верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что российский президент Владимир Путин стал слабее из-за бунта главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Это показывает, что он "не единственный хозяин в городе" и "потерял монополию в силу".

Добавим, бунт Евгения Пригожина и его наемников из ЧВК "Вагнер" повлиял на отношение россиян к высшему военно-политическому руководству РФ. В частности, в обществе вырос уровень недоверия.