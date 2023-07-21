У Росії можуть готувати нові заколоти, — ГУР

Представник ГУР МО Андрій Юсов. Фото: АрміяInform

В Головному управлінні розвідки Міноборони України є інформація про те, що в Росії можуть готувати нові заколоти. Вони будуть відбуватися після бунту "вагнерівців".

Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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У представника української розвідки запитали, чи має ГУР дані про плани організації бунту в Росії.

"Так. Дані є. Але навіщо ми зараз ділитимемося цими даними? Ми ж розуміємо, що нас у тому числі і ФСБ може дивитися. І вони це із задоволенням записують. Давайте не полегшувати їм роботу", — відповів Юсов.

Нагадаємо, вертикаль путінської влади руйнується. Бунт Євгена Пригожина показав, що Володимир Путін не контролює ситуацію в регіонах Російської Федерації.

Також ми писали, що верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що російський президент Володимир Путін став слабшим через бунт очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Це показує, що він є "не єдиним господарем у місті" та "втратив монополію на силу".

Додамо, бунт Євгена Пригожина та його найманців з ПВК "Вагнер" вплинув на ставлення росіян до вищого військо-політичного керівництва РФ. Зокрема, у суспільстві зріс рівень недовіри.