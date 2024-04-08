В России не хватает солдат, чтобы прикрыть границу с Финляндией — Politico
Президент России Владимир Путин пригрозил разместить российские войска у границы с Финляндией в ответ на вступление страны в НАТО. Однако попытка запугивания от главы Кремля может не увенчаться успехом из-за того, что у России не хватает солдат.
Об этом сообщает Politico.
Путин не обезопасит границу со страной НАТО
Как заявил журналистам бывший глава военной разведки Сил самообороны Финляндии Пекка Товери, у российской армии нет ресурсов для строительства инфраструктуры, производства нового тяжелого вооружения и вербовки значительного количества сил на границе со скандинавской страной до 2030-х годов.
"Финляндия — очень требовательная оперативная среда, что СССР усвоил во время Второй мировой войны. Операции в болотно-лесной зоне требуют специальной подготовки и оборудования, которого у них нет", — сказал бывший военачальник.
Издание добавляет, что из-за больших потерь в Украине уже через несколько месяцев после полномасштабного вторжения Москва перебросила войска с финской границы на украинский фронт. У России все еще есть 138-я мотострелковая бригада в Каменке, в 50 км от границы с Финляндией, но в подразделении боеспособных войск очень мало.
Напомним, ранее президент Финляндии Александер Стубб считал решение правительства о закрытии границы с Россией правильным, поскольку оно помогло предотвратить эскалацию.
В то же время министр иностранных дел страны Элина Валтонен заявила, что не исключает возможность отправки контингента Сил самообороны Финляндии в Украину, и, по ее словам, в настоящее время такой необходимости нет.
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