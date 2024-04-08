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В России не хватает солдат, чтобы прикрыть границу с Финляндией — Politico

8 апреля 2024 17:12
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Илья Рябинин
редактор
В России не хватает солдат, чтобы прикрыть границу с Финляндией — Politico
Финские пограничники на границе России и Финляндии. Фото: LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI/East News
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент России Владимир Путин пригрозил разместить российские войска у границы с Финляндией в ответ на вступление страны в НАТО. Однако попытка запугивания от главы Кремля может не увенчаться успехом из-за того, что у России не хватает солдат.

Об этом сообщает Politico.

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В России не хватает солдат, чтобы прикрыть границу с Финляндией
Лапландский егерский пограничный отряд Сил самообороны Финляндии на учениях. Источник: Antti Mikkola/Yle

Как заявил журналистам бывший глава военной разведки Сил самообороны Финляндии Пекка Товери, у российской армии нет ресурсов для строительства инфраструктуры, производства нового тяжелого вооружения и вербовки значительного количества сил на границе со скандинавской страной до 2030-х годов.

"Финляндия — очень требовательная оперативная среда, что СССР усвоил во время Второй мировой войны. Операции в болотно-лесной зоне требуют специальной подготовки и оборудования, которого у них нет", — сказал бывший военачальник.

В России не хватает солдат, чтобы прикрыть границу с Финляндией
Финский танк Leopard 2 во время армейских учений вблизи Паролы, Финляндия. Источник: Timo Leponiemi / Yle

Издание добавляет, что из-за больших потерь в Украине уже через несколько месяцев после полномасштабного вторжения Москва перебросила войска с финской границы на украинский фронт. У России все еще есть 138-я мотострелковая бригада в Каменке, в 50 км от границы с Финляндией, но в подразделении боеспособных войск очень мало.

Напомним, ранее президент Финляндии Александер Стубб считал решение правительства о закрытии границы с Россией правильным, поскольку оно помогло предотвратить эскалацию.

В то же время министр иностранных дел страны Элина Валтонен заявила, что не исключает возможность отправки контингента Сил самообороны Финляндии в Украину, и, по ее словам, в настоящее время такой необходимости нет.

российские войска
граница
Финляндия
война в Украине
Россия

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