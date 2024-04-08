У Росії не вистачає солдатів, щоб прикрити кордон із Фінляндією — Politico

Фінські прикордонники на кордоні Росії та Фінляндії. Фото: LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI / East News

Президент Росії Володимир Путін погрозив розмістити російські війська біля кордону з Фінляндією у відповідь на вступ країни в НАТО. Проте спроба залякування від голови Кремля може не увінчатися успіхом через те, що у Росії не вистачає солдатів.

Про це повідомляє Politico.

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Лапландський єгерський прикордонний загін Сил самооборони Фінляндії на навчаннях. Джерело: Antti Mikkola / Yle

Як заявив журналістам колишній голова військової розвідки Сил самооборони Фінляндії Пекка Товері, російська армія не матиме ресурсів для будівництва інфраструктури, виробництва нового важкого озброєння та вербування значної кількості сил на кордоні зі скандинавською країною до 2030-х років.

"Фінляндія — дуже вимогливе оперативне середовище, що СРСР засвоїв під час Другої світової війни. Операції в болотно-лісовій зоні вимагають спеціальної підготовки та обладнання, якого в них немає", — сказав колишній воєначальник.

Фінський танк Leopard 2 під час армійських навчань поблизу Пароли, Фінляндія. Джерело: Timo Leponiemi / Yle

Видання додає, що через великі втрати в Україні вже за декілька місяців після повномасштабного вторгнення Москва перекинула війська з фінського кордону на український фронт. Росія все ще має 138-му мотострілецьку бригаду в Кам'янці, за 50 км від кордону з Фінляндією, але в підрозділі боєздатних військ дуже маленька кількість.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александер Стубб вважає рішення уряду про закриття кордону з Росією правильним, оскільки воно допомогло запобігти ескалації.

Водночас міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен заявила, що не виключає можливість відправлення контингенту Сил самооборони Фінляндії в Україну, та, за її словами, наразі такої потреби немає.