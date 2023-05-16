В России придумали новые причины, чтобы продолжать войну
В России не устают придумывать новые причины, чтобы продолжать терроризировать украинское население. На этот раз веской причиной для продолжения так называемой "операции" России стали взрывы в Белгороде.
Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков российским пропагандистским СМИ.
Новые выдумки Пескова
Так, недавно Дмитрий Песков заявил, что "специальная военная операция в Украине будет продолжаться, чтобы не допустить новых обстрелов российской территории". Такими заявлениями он апеллировал якобы на непонятные обстрелы Белгорода.
"Мы, естественно, самым решительным образом это осуждаем. Продолжается специальная военная операция и будет продолжаться, чтобы этого не было", — отреагировал представитель Кремля на вопросы журналистов о взрывах в Белгороде.
Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что у Шебекино снова громко. В ночь на 9 мая здесь прогремели взрывы.
Накануне, 25 апреля, в Белгородской области россияне жаловались на обстрел. На этот раз там пять деревень остались без света. По словам Гладкова, снарядами были повреждены линии электропередачи.
Также мы сообщали, что вечером 20 апреля в российском городе Белгороде произошел взрыв, на жилой район Белгорода упала авиабомба. В результате на месте падения образовалась 20-метровая воронка. В результате взрыва есть пострадавшие.
Позже Минобороны РФ признало, что в Белгороде упал их боеприпас.