В России придумали новые причины, чтобы продолжать войну

Спикер президента РФ Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

В России не устают придумывать новые причины, чтобы продолжать терроризировать украинское население. На этот раз веской причиной для продолжения так называемой "операции" России стали взрывы в Белгороде.

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков российским пропагандистским СМИ.

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Так, недавно Дмитрий Песков заявил, что "специальная военная операция в Украине будет продолжаться, чтобы не допустить новых обстрелов российской территории". Такими заявлениями он апеллировал якобы на непонятные обстрелы Белгорода.

"Мы, естественно, самым решительным образом это осуждаем. Продолжается специальная военная операция и будет продолжаться, чтобы этого не было", — отреагировал представитель Кремля на вопросы журналистов о взрывах в Белгороде.

Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что у Шебекино снова громко. В ночь на 9 мая здесь прогремели взрывы.

Накануне, 25 апреля, в Белгородской области россияне жаловались на обстрел. На этот раз там пять деревень остались без света. По словам Гладкова, снарядами были повреждены линии электропередачи.

Также мы сообщали, что вечером 20 апреля в российском городе Белгороде произошел взрыв, на жилой район Белгорода упала авиабомба. В результате на месте падения образовалась 20-метровая воронка. В результате взрыва есть пострадавшие.

Позже Минобороны РФ признало, что в Белгороде упал их боеприпас.