В России произошел сильный "хлопок": пострадало отделение ФСБ
14 июля 2023 02:58
Взрывы прозвучали в городе. Иллюстративное фото: google.com
Мощный взрыв раздался в России в Курской области. Там якобы из-за обломков сбитого БпЛА "на реактивной тяге" пострадало отделение ФСБ.
Об этом сообщают российские СМИ.
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"Хлопок" произошел в Курчатове, где расположена Курская АЭС. Там зафиксировали удивительный самодельный дрон, якобы на реактивной тяге.
Отмечается, что он упал в 100 метрах от местного отделения управления ФСБ, что привело к повреждению окон на первом этаже. По предварительной информации, никто не пострадал.
Напомним, что в российском Воронеже местные жители слышали мощный взрыв. Предварительно российские силы ПВО якобы сбили БпЛА.