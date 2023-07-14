В России произошел сильный "хлопок": пострадало отделение ФСБ

Взрывы прозвучали в городе. Иллюстративное фото: google.com

Мощный взрыв раздался в России в Курской области. Там якобы из-за обломков сбитого БпЛА "на реактивной тяге" пострадало отделение ФСБ.

Об этом сообщают российские СМИ.

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"Хлопок" произошел в Курчатове, где расположена Курская АЭС. Там зафиксировали удивительный самодельный дрон, якобы на реактивной тяге.

Отмечается, что он упал в 100 метрах от местного отделения управления ФСБ, что привело к повреждению окон на первом этаже. По предварительной информации, никто не пострадал.

Обломки якобы сбитых силами ПВО беспилотников. Фото: росСМИ

Обломки якобы сбитых силами ПВО беспилотников. Фото: росСМИ

Самодельный дрон на реактивной тяге. Фото: росСМИ

Напомним, что в российском Воронеже местные жители слышали мощный взрыв. Предварительно российские силы ПВО якобы сбили БпЛА.