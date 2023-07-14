У Росії сталася сильна "бавовна": постраждало відділення ФСБ

Вибухи прозвучали в місті. Ілюстративне фото: google.com

Потужний вибух пролунав у Росії в Курській області. Там нібито через уламки збитого БпЛА "на реактивній тязі" постраждало відділення ФСБ.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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"Бавовна" сталася в Курчатові, де розташована Курська АЕС. Там зафіксували дивний саморобний дрон, нібито на реактивній тязі.

Зазначається, що він впав за 100 метрів від місцевого відділення управління ФСБ, що призвело до пошкодження вікон на першому поверсі. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Уламки нібито збитих силами ППО безпілотників. Фото: росЗМІ

Уламки нібито збитих силами ППО безпілотників. Фото: росЗМІ

Саморобний дрон на реактивній тязі. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, що в російському Воронежі місцеві жителі чули потужний вибух. Попередньо, російські сили ППО нібито збили БпЛА.