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В России произошел мощный взрыв возле аэродрома

2 июля 2023 18:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В России произошел мощный взрыв возле аэродрома
Большая воронка после взрыва. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В воскресенье, 2 июля в Приморско-Ахтарске Краснодарского края произошел мощный взрыв возле аэродрома. На месте взрыва образовалась большая воронка.

Об этом сообщают российские СМИ.

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"Мощный взрыв в Приморско-Ахтарске Краснодарского края, сообщают подписчики. На фото — предположительно последствия попытки атаковать склад ГСМ на территории военного аэродрома", — говорится в сообщении.

По сведениям СМИ, воронка имеет размеры: диаметр около 10 метров и глубина приближенно 4 метра. Это случилось в 200 метрах от ближайшего аэродрома. На данный момент, причина взрыва остается неизвестной. Никто не пострадал и здания не были повреждены.

Напомним, что в России возле штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону произошел взрыв.

Также мы сообщали, что в Котовске Тамбовской области РФ произошел пожар на пороховом заводе. В результате взрыва погибли пять человек, еще 12 — ранены.

Губернатор области Максим Егоров причиной пожара назвал "человеческий фактор", а не спланированный теракт.

Следует отметить, что этот завод является одним из крупнейших в России по производству боеприпасов.

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