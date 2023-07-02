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У Росії стався потужний вибух біля аеродрому

2 липня 2023 18:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Росії стався потужний вибух біля аеродрому
Велика вирва після вибуху. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У неділю, 2 липня, у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю стався потужний вибух біля аеродрому. На місці вибуху утворилася велика вирва.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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"Потужний вибух у Приморсько-Охтарську Краснодарського краю, повідомляють передплатники. На фото — ймовірно, наслідки спроби атакувати склад ПММ на території військового аеродрому", — йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, вирва має розміри: діаметр близько 10 метрів та глибина приблизно 4 метри. Це сталося за 200 метрів від найближчого аеродрому. Наразі причина вибуху залишається невідомою. Ніхто не постраждав і будівлі не були пошкоджені.

Нагадаємо, що в Росії біля штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону стався вибух.

Також ми повідомляли, що у Котовську Тамбовської області РФ сталася пожежа на пороховому заводі. Внаслідок вибуху загинули п'ятеро людей, ще 12 — поранені.

Губернатор області Максим Єгоров причиною пожежі назвав "людський фактор", а не спланований теракт.

Слід зазначити, що цей завод є одним із найбільших у Росії з виробництва боєприпасів.

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