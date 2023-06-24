В Ростове-на-Дону произошел взрыв возле военной базы
24 июня 2023 13:59
Ситуация в Ростове-на-Дону. Фото: Ростов ЧП 24 Новости
В России возле штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону произошел взрыв.
Об этом сообщают российские СМИ.
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