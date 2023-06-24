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В Ростове-на-Дону произошел взрыв возле военной базы

24 июня 2023 13:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Ростове-на-Дону произошел взрыв возле военной базы
Ситуация в Ростове-на-Дону. Фото: Ростов ЧП 24 Новости
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В России возле штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону произошел взрыв.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Скриншот сообщения

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выразил уверенность в том, что конфликт, разрешенный Россией против Украины, обернется внутренней войной в самой России и закончится там, где начался. При этом он уточнил, что процесс уже начался.

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