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В России транслировали фейковые обращения Путина о всеобщей мобилизации

5 июня 2023 15:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В России транслировали фейковые обращения Путина о всеобщей мобилизации
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В понедельник, 5 июня, в нескольких областях РФ в радиоэфире транслировали фейковое обращение Путина о "общей мобилизации" и военном положении в приграничных регионах. Россиянам говорили, что украинские войска якобы вошли на территорию России.

Об этом сообщает российское издание "Медуза".

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В фейковых объявлениях говорится, что 5 июня, в 4:00 утра, на территории Курской, Белгородской и Брянской областей якобы "вторглись украинские войска вооруженные блоком НАТО с согласия и поддержки Вашингтона".

"На территории Курской, Белгородской, Брянской областей моим указом введено военное положение. Также сегодня подпишу указ об всеобщей мобилизации, поскольку для победы над опасным и коварным врагом нам предстоит объединить все силы Российской Федерации", — якобы говорит Путин.

В обращении жителей этих областей призвали эвакуироваться "в глубь РФ", сохранять спокойствие и следовать указаниям властей.

Местные власти убеждают, что это фейк. Мол, ситуация в регионе контролируется.

Оперативно отреагировали и в Кремле — пресс-секретарь Путина Песков заявил, что радиостанции были сломаны.

Напомним, в России рекламируется контрактная служба даже на коммунальных платежках. Подобные открытки подмечали в Нижнем Новгороде, Зеленогорске (Краснодарский край), Воронеже, Санкт-Петербурге и Самарской области.

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