В Росії рекламують контрактну службу на комунальних платіжках

Реклама на комунальних платіжках в Росії. Фото: t.me/Crimeanwind

Росія настільки агітує своїх громадян йти на війну в Україну, що навіть розміщує реклами про контрактну службу на комунальних платіжках. Це вже не перші такі "маркетингові ходи" від російського Міноборони.

Про це повідомляє Telegram-канал "Крмыский ветер".

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Відомо, що по всій території Росії на комунальних платіжках з'явилася реклама контрактної служби. Подібні листівки помічали у Нижньому Новгороді, Зеленогірську (Краснодарський край), Воронежі, Санкт-Петербурзі та Самарській області.

"Завтра залежить від нас", "Вступай до лав захисників", "Робота для справжніх чоловіків", — йдеться в оголошеннях на комунальних платіжках.

Реклама на комунальних платіжках в Росії. Фото: t.me/Crimeanwind

Реклама на комунальних платіжках в Росії. Фото: t.me/Crimeanwind

Реклама на комунальних платіжках в Росії. Фото: t.me/Crimeanwind

Реклама на комунальних платіжках в Росії. Фото: t.me/Crimeanwind

Реклама на комунальних платіжках в Росії. Фото: t.me/Crimeanwind

Нагадаємо, у квітні Міноборони РФ випустило рекламу служби за контрактом з актором, який раніше виступав проти війни.

За задумом російських пропагандистів, росіянам, які працюють охоронцями у супермаркеті, фітнес-тренерами чи таксистами, має бути соромно за свою професію. Замість звичайних цивільних професій у ролику показують військових із символікою російської терористичної армії — літерою Z.

Окрім того, нещодавно з'ясувалось, що на порносайті Pornhub розміщують рекламу про вступ до ПВК "Вагнер". У Пригожина вважають, що така реклама — вдала ідея маркетологів.