В Росії рекламують контрактну службу на комунальних платіжках
Росія настільки агітує своїх громадян йти на війну в Україну, що навіть розміщує реклами про контрактну службу на комунальних платіжках. Це вже не перші такі "маркетингові ходи" від російського Міноборони.
Про це повідомляє Telegram-канал "Крмыский ветер".
Як Росія рекламує війну
Відомо, що по всій території Росії на комунальних платіжках з'явилася реклама контрактної служби. Подібні листівки помічали у Нижньому Новгороді, Зеленогірську (Краснодарський край), Воронежі, Санкт-Петербурзі та Самарській області.
"Завтра залежить від нас", "Вступай до лав захисників", "Робота для справжніх чоловіків", — йдеться в оголошеннях на комунальних платіжках.
Нагадаємо, у квітні Міноборони РФ випустило рекламу служби за контрактом з актором, який раніше виступав проти війни.
За задумом російських пропагандистів, росіянам, які працюють охоронцями у супермаркеті, фітнес-тренерами чи таксистами, має бути соромно за свою професію. Замість звичайних цивільних професій у ролику показують військових із символікою російської терористичної армії — літерою Z.
Окрім того, нещодавно з'ясувалось, що на порносайті Pornhub розміщують рекламу про вступ до ПВК "Вагнер". У Пригожина вважають, що така реклама — вдала ідея маркетологів.