Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Росії рекламують контрактну службу на комунальних платіжках arrow

В Росії рекламують контрактну службу на комунальних платіжках

3 червня 2023 14:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Росії рекламують контрактну службу на комунальних платіжках
Реклама на комунальних платіжках в Росії. Фото: t.me/Crimeanwind
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Росія настільки агітує своїх громадян йти на війну в Україну, що навіть розміщує реклами про контрактну службу на комунальних платіжках. Це вже не перші такі "маркетингові ходи" від російського Міноборони.

Про це повідомляє Telegram-канал "Крмыский ветер".

Читайте також:

Як Росія рекламує війну

Відомо, що по всій території Росії на комунальних платіжках з'явилася реклама контрактної служби. Подібні листівки помічали у Нижньому Новгороді, Зеленогірську (Краснодарський край), Воронежі, Санкт-Петербурзі та Самарській області. 

"Завтра залежить від нас", "Вступай до лав захисників", "Робота для справжніх чоловіків", — йдеться в оголошеннях на комунальних платіжках.

Реклама в Росії
Реклама на комунальних платіжках в Росії. Фото: t.me/Crimeanwind
null
Реклама на комунальних платіжках в Росії. Фото: t.me/Crimeanwind
Реклама в Росії
Реклама на комунальних платіжках в Росії. Фото: t.me/Crimeanwind
Реклама в Росії
Реклама на комунальних платіжках в Росії. Фото: t.me/Crimeanwind
Реклама в Росії
Реклама на комунальних платіжках в Росії. Фото: t.me/Crimeanwind

Нагадаємо, у квітні Міноборони РФ випустило рекламу служби за контрактом з актором, який раніше виступав проти війни. 

За задумом російських пропагандистів, росіянам, які працюють охоронцями у супермаркеті, фітнес-тренерами чи таксистами, має бути соромно за свою професію. Замість звичайних цивільних професій у ролику показують військових із символікою російської терористичної армії — літерою Z.

Окрім того, нещодавно з'ясувалось, що на порносайті Pornhub розміщують рекламу про вступ до ПВК "Вагнер". У Пригожина вважають, що така реклама — вдала ідея маркетологів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB