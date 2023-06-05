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У Росії транслювали фейкові звернення Путіна про загальну мобілізацію

5 червня 2023 15:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Росії транслювали фейкові звернення Путіна про загальну мобілізацію
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У понеділок, 5 червня, у декількох областях РФ у радіоефірі транслювали фейкове звернення Путіна про "загальну мобілізацію" і воєнний стан у прикордонних регіонах. Росіянам розповідали, що українські війська нібито увійшли на територію Росії.

Про це повідомляє російське видання "Медуза".

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У фейкових оголошеннях йдеться, що 5 червня, о 4:00 ранку, на території Курської, Бєлгородської та Брянської областей нібито "вторглися українські війська озброєнні блоком НАТО зі згоди та підтримки Вашингтона".

"На території Курської, Бєлгородської, Брянської областей моїм указом введено воєнний стан. Також сьогодні підпишу указ про загальну мобілізацію, оскільки для перемоги над небезпечним і підступним ворогом нам потрібно буде об'єднати всі сили Російської Федерації", — нібито каже Путін.

У зверненні жителів цих областей закликали евакуюватись "вглиб РФ", зберігати спокій та дотримуватись вказівок влади.

Місцева влада переконує, що це фейк. Мовляв, ситуація в регіоні контрольована. 

Оперативно відреагували і в Кремлі — прессекретар Путіна Пєсков заявив, що радіостанції були зламані.

Нагадаємо, у Росії рекламують контрактну службу навіть на комунальних платіжках. Подібні листівки помічали у Нижньому Новгороді, Зеленогірську (Краснодарський край), Воронежі, Санкт-Петербурзі та Самарській області. 

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