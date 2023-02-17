Видео с сожженным военкоматом в Харькове оказалось фейком

В россии выдали пожар на московской стройке за сожжение военкомата в Харькове
Видео с горящим харьковским военкоматом, которое опубликовали на днях российские СМИ и телеграм-каналы, оказалось съемками пожара на стройке в Москве. Об этом сообщает Myth Detector.
"Сообщения о том, что военкомат в Харькове был сожжен из-за продолжающейся военной мобилизации в Украине, являются дезинформацией. На самом деле распространенное видео отражает пожар на стройке в москве в 2014 году", — говорится в сообщении.
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О чем пытались соврать в россии
14-15 февраля российская пропаганда распространила видео пылающего здания, указывая, что это военкомат Шевченковского района Харькове, который украинцы якобы подожгли из-за "принудительной мобилизации, проводимой киевским режимом".
На самом деле расширенную 14-секундную версию этого видео можно найти на коммерческой платформе визуальных материалов Shutterstock. В описании к видео указано, что на нем снят пожар на московской стройке в ночь на 20 мая 2014 года.
Напомним, ранее россия запустила фейк о том, что в Германии на здании Бундесвера якобы вывесили объявления для украинских военных, чтобы те не использовали нацистскую символику. Однако немецкое Командование специальной подготовки опровергло существование такого объявления.
Также в январе этого года российские пропагандисты утверждали, что причиной авиакатастрофы вертолета в Броварах якобы стали украинские силы ПВО, а фото дома в Днепре, разрушенного российским ракетным ударом являются постановочными.