Видео с сожженным военкоматом в Харькове оказалось фейком

Ролику, который распространяют российские пропагандисты, уже почти девять лет

Видео с горящим харьковским военкоматом, которое опубликовали на днях российские СМИ и телеграм-каналы, оказалось съемками пожара на стройке в Москве. Об этом сообщает Myth Detector.

"Сообщения о том, что военкомат в Харькове был сожжен из-за продолжающейся военной мобилизации в Украине, являются дезинформацией. На самом деле распространенное видео отражает пожар на стройке в москве в 2014 году", — говорится в сообщении.

О чем пытались соврать в россии

14-15 февраля российская пропаганда распространила видео пылающего здания, указывая, что это военкомат Шевченковского района Харькове, который украинцы якобы подожгли из-за "принудительной мобилизации, проводимой киевским режимом".

Скриншоты: Myth Detector

На самом деле расширенную 14-секундную версию этого видео можно найти на коммерческой платформе визуальных материалов Shutterstock. В описании к видео указано, что на нем снят пожар на московской стройке в ночь на 20 мая 2014 года.

Скриншот: Myth Detector

Напомним, ранее россия запустила фейк о том, что в Германии на здании Бундесвера якобы вывесили объявления для украинских военных, чтобы те не использовали нацистскую символику. Однако немецкое Командование специальной подготовки опровергло существование такого объявления.

Также в январе этого года российские пропагандисты утверждали, что причиной авиакатастрофы вертолета в Броварах якобы стали украинские силы ПВО, а фото дома в Днепре, разрушенного российским ракетным ударом являются постановочными.