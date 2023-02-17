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У росії видали пожежу на московському будівництві за спалення військкомату в Харкові

17 лютого 2023 20:18
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Відео зі спаленим військкоматом у Харкові виявилося фейком
Ролику, яку розповсюджують російські пропагандисти, вже майже дев'ять років
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Відео з палаючим харківським військкоматом, яке опублікували днями російські ЗМІ та телеграм-канали, виявилося зйомками пожежі на будівництві в москві. Про це повідомляє Myth Detector.

"Повідомлення про те, що військкомат у Харкові було спалено через військову мобілізацію в Україні, яка продовжується, є дезінформацією. Насправді поширене відео відображає пожежу на будівництві в москві в 2014 році", — йдеться в повідомленні.

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14-15 лютого російська пропаганда розповсюдила відео палаючої будівлі, вказуючи, що це військкомат Шевченківського району Харкова, який українці нібито підпалили через "примусову мобілізацію, яка проводиться київським режимом".

Повідомлення російських ЗМІ про спалення військкомату у Харкові
Скріншоти: Myth Detector

Насправді розширену 14-секундну версію цього відео можна знайти на комерційній платформі візуальних матеріалів Shutterstock. В описі до відео вказано, що на ньому знято пожежу на московському будівництві в ніч на 20 травня 2014 року.

Відео пожежі у москві
Скриншот: Myth Detector

Нагадаємо, раніше росія запустила фейк про те, що у Німеччині на будівлі Бундесверу нібито вивісили оголошення для українських військових, аби ті не використовували нацистську символіку. Проте німецьке Командування спеціальної підготовки спростувало існування такого оголошення.

Також у січні цього року російські пропагандисти стверджували, що причиною авіакатастрофи вертольота у Броварах нібито стали українські сили ППО, а світлини будинку в Дніпрі, зруйнованого російським ракетним ударом, є постановкою.

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