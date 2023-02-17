Відео зі спаленим військкоматом у Харкові виявилося фейком

Ролику, яку розповсюджують російські пропагандисти, вже майже дев'ять років

Відео з палаючим харківським військкоматом, яке опублікували днями російські ЗМІ та телеграм-канали, виявилося зйомками пожежі на будівництві в москві. Про це повідомляє Myth Detector.

"Повідомлення про те, що військкомат у Харкові було спалено через військову мобілізацію в Україні, яка продовжується, є дезінформацією. Насправді поширене відео відображає пожежу на будівництві в москві в 2014 році", — йдеться в повідомленні.

Про що намагалися збрехати в росії

14-15 лютого російська пропаганда розповсюдила відео палаючої будівлі, вказуючи, що це військкомат Шевченківського району Харкова, який українці нібито підпалили через "примусову мобілізацію, яка проводиться київським режимом".

Скріншоти: Myth Detector

Насправді розширену 14-секундну версію цього відео можна знайти на комерційній платформі візуальних матеріалів Shutterstock. В описі до відео вказано, що на ньому знято пожежу на московському будівництві в ніч на 20 травня 2014 року.

Скриншот: Myth Detector

Нагадаємо, раніше росія запустила фейк про те, що у Німеччині на будівлі Бундесверу нібито вивісили оголошення для українських військових, аби ті не використовували нацистську символіку. Проте німецьке Командування спеціальної підготовки спростувало існування такого оголошення.

Також у січні цього року російські пропагандисти стверджували, що причиною авіакатастрофи вертольота у Броварах нібито стали українські сили ППО, а світлини будинку в Дніпрі, зруйнованого російським ракетним ударом, є постановкою.