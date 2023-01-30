Ищут добровольцев — в россии агитируют людей воевать против Украины

В россии хотят найти как можно больше "добровольцев", которые хотят идти на войну в Украине

В россии военкоматы займутся обнаружением граждан, осуждающих войну россии в Украине и желающих воевать в рядах ВСУ. Кроме того, российские власти пытаются сагитировать население добровольно отправиться на войну против украинцев.

Об этом пишет BBC News российская служба.

Вызов в военкомат для "выявления добровольцев"

Отбирать "добровольцев" будут из граждан, которые отслужили в армии и имеют военно-учетные специальности, следует из опубликованных документов.

Заниматься этим будет поручено военкоматам — в проекте сказано, что "выявление граждан, изъявивших желание заключить контракт", осуществляется путем личных разговоров военных комиссаров муниципальных образований с гражданами при их "вызове (прибытии)".

Численность добровольческих формирований и месторасположения, при которых они будут создаваться, определит российский генштаб — он разошлет в военные округа и на Северный флот задачи военкоматам. При этом местные власти, работодатели, органы по вопросам занятости, центры профориентации и психологической поддержки населения и патриотические организации должны агитировать граждан "для привлечения к заключению контрактов". Общественное обсуждение проекта приказа Минобороны продлится до 9 февраля.

Оглашение новой волны мобилизации проект не предусматривает. Но из его текста следует, что после утверждения приказов министром обороны Сергеем Шойгу граждане могут снова начать получать повестки из военкоматов — для "разговоров".

Кого не возьмут в "добровольце"

Не все, кто "пожелали" воевать в Украине смогут заключить контракт с Минобороны. В отличие от ЧВК "Вагнер", вступать в официальные добровольческие формирования будет запрещено заключенным, подследственным, подсудимым, осужденным по любым обвинительным приговорам к уголовному наказанию, а также подвергнутым административному наказанию по наркотическим статьям КоАП гражданам.

Запрет также распространяется на граждан с неснятой и непогашенной судимостью за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего и ряда преступлений по "экстремистским" и "террористическим" статьям.

Не смогут отправиться добровольцами на войну и призывники, не отслужившие срочную службу.

Кандидаты также должны пройти медицинское освидетельствование, психологический отбор по специальной инструкции — в том числе по злоупотреблению алкоголем и токсичными веществами, приему наркотиков и участию в запрещенных организациях, а также проверку физической подготовки.

Цена досрочного увольнения

Военнослужащим контрактникам сейчас запрещено досрочно увольняться — это одно из последствий указа путина о мобилизации. Но добровольцев этот указ не касается. Они смогут досрочно расторгнуть контракт по собственному желанию — и это главное отличие их статуса.

Минобороны при этом предусмотрело для досрочного освобождения добровольца жесткие условия — ему, согласно проекту приказа, придется возместить средства, потраченные на подготовку и экипировку, сдать все полученное им ранее имущество и возместить стоимость нанесенного по его вине ущерба (при его наличии).

Если доброволец решит отказаться от службы до "начала выполнения задач", то есть, не попав на войну, от него еще отнимут стоимость проезда от военкомата к части. Домой ему придется добираться за свой счет.

При этом в любом случае доброволец не сможет прекратить службу до выхода своего формирования из "района выполнения задач". Командир обязан направить того, кто передумал воевать в Украине в воинскую часть, только в день выхода из этого района (если вышли до того, как он решил уволиться, то в течение трех дней).

Доброволец, самовольно покинувший "район выполнения задач", будет уволен за "невыполнение условий контракта". В этом случае от него отнимут "сумму месячного денежного содержания, которое ему могло быть выплачено при условии выполнения им задач в составе добровольческого формирования", следует из проекта.

Мнение эксперта

"Мобилизация была объявлена потому, что вербовка контрактников к ней провалилась", — рассуждает глава правозащитной организации "Гражданин. Армия. Право" (признана в России "иностранным агентом") Сергей Кривенко.

В проекте приказа прямо говорится, что добровольцы заключают контракт для участия в боевых действиях или выполнения других задач. Такими задачами, по мнению Кривенко, может быть, например, служба по территориальной обороне.

Кривенко отмечает, что закон о добровольческом формировании появился минувшей осенью сразу после того, как власти объявили об окончании призыва по мобилизации. Минобороны, по его мнению, могло не учесть одного из последствий указа о мобилизации в отношении военных на контракте: они не могут уволиться до тех пор, пока указ действует.

"Теперь в Минобороны поняли, что пополнить армию военными, согласными на бессрочный контракт, не получится. И, очевидно, придумали вариант "коротких" контрактов с правом расторжения", — считает эксперт.

Кривенко также не исключает, что создание добровольческих формирований может быть связано с возможностью легализации ЧВК "Вагнера".

"Сейчас они действуют с прямым нарушением закона "Об обороне" и подпадают под статью 208 УК РФ о незаконных вооруженных формированиях, — напомнил он. - Учитывая конфликт основателя [ЧВК "Вагнер"] Евгения Пригожина с руководством Минобороны военные могут использовать появление в законе понятие "добровольческих формирований" как возможность поставить деятельность НДС, не связанную с вербовкой заключенных в колониях, под свой контроль".

Напомним, недавно в британской разведке рассказали, что россия намерена тихо провести еще одну волну мобилизации. В частности, 22 января СМИ сообщили, что российские пограничники не разрешали киргизским трудовым мигрантам с двойным гражданством уехать из России, говоря этим мужчинам, что их имена находятся в списках для мобилизации.