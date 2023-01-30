Шукають добровольців — в росії агітують людей воювати проти України

У рф хочуть знайти якнайбільше "добровольців", які хочуть йти на війну в Україні

У росії військкомати займуться виявленням громадян, які засуджують війну рф в Україні та хочуть воювати в лавах ЗСУ. Окрім того, російська влада намагається загітувати населення добровільно вирушити на війну проти українців.

Про це пише BBC News російська служба.

Виклик у військкомат для "виявлення добровольців"

Відбирати "добровольців" будуть з-поміж громадян, які відслужили в армії та мають військово-облікові спеціальності, випливає з опублікованих документів.

Займатися цим доручать військкоматам — у проєкті сказано, що "виявлення громадян, які виявили бажання укласти контракт", здійснюється шляхом особистих розмов військових комісарів муніципальних утворень з громадянами за їхнього "виклику (прибуття)".

Чисельність добровольчих формувань та місця розташування, за яких вони будуть створюватися, визначить російський генштаб — він розішле у військові округи та на Північний флот завдання військкоматам. При цьому місцева влада, роботодавці, органи з питань зайнятості, центри профорієнтації та психологічної підтримки населення та патріотичні організації мають агітувати громадян "для залучення до укладання контрактів". Громадське обговорення проєкту наказу Міноборони триватиме до 9 лютого.

Оголошення нової хвилі мобілізації проєкт не передбачає. Але з його тексту випливає, що після затвердження наказів міністром оборони Сергієм Шойгу громадяни можуть знову почати отримувати повістки з військкоматів — для "розмов".

Кого не візьмуть у "добровольці"

Не всі, хто "виявили бажання" воювати в Україні зможуть укласти контракт з Міноборони. На відміну від ПВК "Вагнер", вступати в офіційні добровольчі формування буде заборонено ув'язненим, підслідним, підсудним, засудженим за будь-якими обвинувальними вироками до кримінального покарання, а також підданими адміністративному покаранню за наркотичними статтями КоАП громадянам.

Заборона також поширюється на громадян з незнятою та непогашеною судимістю за скоєння злочинів проти статевої недоторканності неповнолітнього та низки злочинів за "екстремістськими" та "терористичними" статтями.

Не зможуть вирушити добровольцями на війну та призовники, які не відслужили термінову службу.

Кандидати також мають пройти медичний огляд, психологічний відбір за спеціальною інструкцією — у тому числі щодо зловживання алкоголем і токсичними речовинами, прийому наркотиків та участі в заборонених організаціях, а також перевірку фізичної підготовки.

Ціна дострокового звільнення

Військовослужбовцям контрактникам зараз заборонено достроково звільнятися — це один із наслідків указу путіна про мобілізацію. Але добровольців цей указ не стосується. Вони зможуть достроково розірвати контракт за власним бажанням — і це головна відмінність їхнього статусу.

Міноборони при цьому передбачило для дострокового звільнення добровольця жорсткі умови — йому, згідно з проєктом наказу, доведеться відшкодувати кошти, витрачені на підготовку та екіпірування, здати все отримане ним раніше майно та відшкодувати вартість завданих з його вини збитків (за його наявності).

Якщо ж доброволець вирішить відмовитися від служби до "початку виконання завдань", тобто не потрапивши на війну, від нього ще віднімуть вартість проїзду від військкомату до частини. Додому йому доведеться добиратися власним коштом.

При цьому в будь-якому випадку доброволець не матиме права припинити службу до виходу свого формування з "району виконання завдань". Командир зобов'язаний направити того, хто передумав воювати в Україні у військову частину, лише в день виходу з цього району (якщо вийшли до того, як він вирішив звільнитися, то протягом трьох днів).

Доброволець, який самовільно залишив "район виконання завдань", буде звільнений за "невиконання умов контракту". У цьому випадку від нього віднімуть "суму місячного грошового утримання, яке йому могло бути виплачено за умови виконання ним завдань у складі добровольчого формування", випливає із проекту.

Думка експерта

"Мобілізація була оголошена тому, що вербування контрактників до неї провалилося", — розмірковує голова правозахисної організації "Громадянин. Армія. Право" (визнана в росії "іноземним агентом") Сергій Кривенко.

У проєкті наказу прямо йдеться про те, що добровольці укладають контракт для участі у бойових діях чи виконання інших завдань. Такими завданнями, на думку Кривенка, може бути, наприклад, служба у територіальній обороні.

Кривенко зазначає, що закон про добровольчі формування з'явився минулої осені відразу після того, як влада оголосила про закінчення призову з мобілізації. Міноборони, на його думку, могло не врахувати одного з наслідків указу про мобілізацію щодо військових на контракті: вони не можуть звільнитися доти, доки указ діє.

"Тепер у Міноборони зрозуміли, що поповнити армію військовими, згодними на безстроковий контракт, не вийде. І, вочевидь, придумали варіант "коротких" контрактів із правом розірвання", — вважає експерт.

Кривенко також не відкидає, що створення добровольчих формувань може бути пов'язане з можливістю легалізації ПВК "Вагнера".

"Зараз вони діють з прямим порушенням закону "Про оборону" і підпадають під статтю 208 КК рф про незаконні збройні формування, — нагадав він. — З огляду на конфлікт засновника [ПВК "Вагнер"] Євгена Пригожина з керівництвом Міноборони військові можуть використовувати появу в законі поняття "добровольчих формувань" як можливість поставити діяльність ПВК, не пов'язану з вербуванням ув'язнених у колоніях, під свій контроль".

Нагадаємо, нещодавно у британській розвідці розповіли, що росія має намір тихцем провести ще одну хвилю мобілізації. Зокрема 22 січня ЗМІ повідомили, що російські прикордонники не дозволяли киргизьким трудовим мігрантам з подвійним громадянством виїхати з росії, кажучи цим чоловікам, що їхні імена перебувають у списках для мобілізації.