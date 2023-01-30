Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У росії військкомати займуться виявленням "добровольців", які бажають воювати проти України arrow

У росії військкомати займуться виявленням "добровольців", які бажають воювати проти України

30 січня 2023 22:30
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Шукають добровольців — в росії агітують людей воювати проти України
У рф хочуть знайти якнайбільше "добровольців", які хочуть йти на війну в Україні
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

У росії військкомати займуться виявленням громадян, які засуджують війну рф в Україні та хочуть воювати в лавах ЗСУ. Окрім того, російська влада намагається загітувати населення добровільно вирушити на війну проти українців.

Про це пише BBC News російська служба

Читайте також:

Виклик у військкомат для "виявлення добровольців"

Відбирати "добровольців" будуть з-поміж громадян, які відслужили в армії та мають військово-облікові спеціальності, випливає з опублікованих документів.

Займатися цим доручать військкоматам — у проєкті сказано, що "виявлення громадян, які виявили бажання укласти контракт", здійснюється шляхом особистих розмов військових комісарів муніципальних утворень з громадянами за їхнього "виклику (прибуття)".

Чисельність добровольчих формувань та місця розташування, за яких вони будуть створюватися, визначить російський генштаб — він розішле у військові округи та на Північний флот завдання військкоматам. При цьому місцева влада, роботодавці, органи з питань зайнятості, центри профорієнтації та психологічної підтримки населення та патріотичні організації мають агітувати громадян "для залучення до укладання контрактів". Громадське обговорення проєкту наказу Міноборони триватиме до 9 лютого.

Оголошення нової хвилі мобілізації проєкт не передбачає. Але з його тексту випливає, що після затвердження наказів міністром оборони Сергієм Шойгу громадяни можуть знову почати отримувати повістки з військкоматів — для "розмов".

Кого не візьмуть у "добровольці"

Не всі, хто "виявили бажання" воювати в Україні зможуть укласти контракт з Міноборони. На відміну від ПВК "Вагнер", вступати в офіційні добровольчі формування буде заборонено ув'язненим, підслідним, підсудним, засудженим за будь-якими обвинувальними вироками до кримінального покарання, а також підданими адміністративному покаранню за наркотичними статтями КоАП громадянам.

Заборона також поширюється на громадян з незнятою та непогашеною судимістю за скоєння злочинів проти статевої недоторканності неповнолітнього та низки злочинів за "екстремістськими" та "терористичними" статтями.

Не зможуть вирушити добровольцями на війну та призовники, які не відслужили термінову службу.

Кандидати також мають пройти медичний огляд, психологічний відбір за спеціальною інструкцією — у тому числі щодо зловживання алкоголем і токсичними речовинами, прийому наркотиків та участі в заборонених організаціях, а також перевірку фізичної підготовки.

Ціна дострокового звільнення

Військовослужбовцям контрактникам зараз заборонено достроково звільнятися — це один із наслідків указу путіна про мобілізацію. Але добровольців цей указ не стосується. Вони зможуть достроково розірвати контракт за власним бажанням — і це головна відмінність їхнього статусу.

Міноборони при цьому передбачило для дострокового звільнення добровольця жорсткі умови — йому, згідно з проєктом наказу, доведеться відшкодувати кошти, витрачені на підготовку та екіпірування, здати все отримане ним раніше майно та відшкодувати вартість завданих з його вини збитків (за його наявності).

Якщо ж доброволець вирішить відмовитися від служби до "початку виконання завдань", тобто не потрапивши на війну, від нього ще віднімуть вартість проїзду від військкомату до частини. Додому йому доведеться добиратися власним коштом.

При цьому в будь-якому випадку доброволець не матиме права припинити службу до виходу свого формування з "району виконання завдань". Командир зобов'язаний направити того, хто передумав воювати в Україні у військову частину, лише в день виходу з цього району (якщо вийшли до того, як він вирішив звільнитися, то протягом трьох днів).

Доброволець, який самовільно залишив "район виконання завдань", буде звільнений за "невиконання умов контракту". У цьому випадку від нього віднімуть "суму місячного грошового утримання, яке йому могло бути виплачено за умови виконання ним завдань у складі добровольчого формування", випливає із проекту.

Думка експерта

"Мобілізація була оголошена тому, що вербування контрактників до неї провалилося", — розмірковує голова правозахисної організації "Громадянин. Армія. Право" (визнана в росії "іноземним агентом") Сергій Кривенко.

У проєкті наказу прямо йдеться про те, що добровольці укладають контракт для участі у бойових діях чи виконання інших завдань. Такими завданнями, на думку Кривенка, може бути, наприклад, служба у територіальній обороні.

Кривенко зазначає, що закон про добровольчі формування з'явився минулої осені відразу після того, як влада оголосила про закінчення призову з мобілізації. Міноборони, на його думку, могло не врахувати одного з наслідків указу про мобілізацію щодо військових на контракті: вони не можуть звільнитися доти, доки указ діє.

"Тепер у Міноборони зрозуміли, що поповнити армію військовими, згодними на безстроковий контракт, не вийде. І, вочевидь, придумали варіант "коротких" контрактів із правом розірвання", — вважає експерт.

Кривенко також не відкидає, що створення добровольчих формувань може бути пов'язане з можливістю легалізації ПВК "Вагнера".

"Зараз вони діють з прямим порушенням закону "Про оборону" і підпадають під статтю 208 КК рф про незаконні збройні формування, — нагадав він. — З огляду на конфлікт засновника [ПВК "Вагнер"] Євгена Пригожина з керівництвом Міноборони військові можуть використовувати появу в законі поняття "добровольчих формувань" як можливість поставити діяльність ПВК, не пов'язану з вербуванням ув'язнених у колоніях, під свій контроль".

Нагадаємо, нещодавно у британській розвідці розповіли, що росія має намір тихцем провести ще одну хвилю мобілізації. Зокрема 22 січня ЗМІ повідомили, що російські прикордонники не дозволяли киргизьким трудовим мігрантам з подвійним громадянством виїхати з росії, кажучи цим чоловікам, що їхні імена перебувають у списках для мобілізації.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

22:53 Погіршує роботу мозку: вчені розповіли про вплив забрудненого повітря на людський організм

22:25 Ще один відомий клуб хоче запросити Кіліана Мбаппе: умова, на яку погодиться француз

22:22 Стоять черги у військкомати: Данілов заспокоїв українців щодо мобілізації в Україні

Новина з фото

22:15 Софі Лорен, Бандерас, Джей Ло — знаменитості, які побудували парфумерну імперію

22:02 Батьків просять тепліше одягати дітей: у школах Львова немає потужних генераторів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:00 В Одесі народилося 113 малюків: хто святкує іменини цього тижня

21:50 Коли дітям можна робити щеплення від грипу: рекомендації МОЗ

21:47 Запоріжці, чиє житло зруйновано, можуть оформити фінансову допомогу від міста: як це зробити

21:30 Безпечна прогулянка: одеські медики нагадали правила безпеки взимку

21:25 Російський терор має програти всюди і в усьому: Зеленський звернувся до українців

Новина з відео

20:45 Магнітні бурі у лютому 2023: коли Землю накриє потужний удар

Новина з відео

20:24 Краще не розповідати: окупант поскаржився братові, що позиції росіян обстрілюють свої ж

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 31 січня: Тельцям — подбати про здоров'я, Стрільцям — контролювати емоції

Новина з відео

16:45 У рф дефіцит ракет і дронів: ЗСУ пояснили, що далі можна очікувати від окупантів

Новина з відео

16:29 Зеленський з прем'єркою Данії відвідали Миколаїв: де вони побували

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:24 ​​​​​​​Нічний удар по Харкову: тіло загиблої жінки досі не знайшли

Новина з відео

14:22 Зеленський здійснив робочу поїздку до Миколаївщини: подробиці візиту

Новина з відео

07:41 В Ірані прогриміли нові вибухи: що відомо

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 30 січня: Терезам — розв'язання складних питань, Рибам — продуктивний день

Новина з відео

06:40 ​​​​​​​Нічний удар по харківській багатоповерхівці: загинула щонайменше одна людина

Ексклюзив

18:00 Трагедія над Броварами: чому впав міністерський вертоліт — версії

14:00 "Бавовна" в Ірані: деталі удару по союзнику путіна та що означає "останнє попередження"

08:00 Насильники, грабіжники, вбивці: як у росії реагують на масове повернення зеків Пригожина

Ексклюзив

16:00 "Росіяни дохнуть, живі переступають через мертвих і знову лізуть на наші позиції", — позивний "Відьма"

Ексклюзив

13:00 Вартість хліба може зрости: які передумови для цього є на Одещині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

12:00 "Поєднавши різні запахи — наприклад, рослин і фаст-фуду — передати суть міста неможливо": авторка "іменного" парфуму Варшави для Новини.LIVE

Ексклюзив

08:00 Українська зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Кораблі

17:00 П'ять правил, як розмовляти з прихильниками теорій змови

14:30 Схуднути ефективно і без страждань: які невеликі зміни треба внести до щоденної рутини

Ексклюзив

12:00 Пів трильйона на борги: чи зможе Україна розрахуватися за своїми зобов'язаннями у 2023 році

Актуальне по темі

None 30 Січень 22:58

Погіршує роботу мозку: вчені розповіли про вплив забрудненого повітря на людський організм

None 30 Січень 20:50

Ще один відомий клуб хоче запросити Кіліана Мбаппе: умова, на яку погодиться француз

None 30 Січень 22:44

Стоять черги у військкомати: Данілов заспокоїв українців щодо мобілізації в Україні

None 30 Січень 22:51

Софі Лорен, Бандерас, Джей Ло — знаменитості, які побудували парфумерну імперію

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB