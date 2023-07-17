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В России заговорили о возможной операции "вагнеровцев" на границе Литвы и Польши

17 июля 2023 11:16
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
В России заговорили о возможной операции "вагнеровцев" на границе Литвы и Польши
"ЧВК Вагнер Центр" в Санкт-Петербурге. Фото: РосСМИ
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Депутат российской Госдумы Андрей Картаполов в эфире телевидения заявил, что России очень нужен Сувальский коридор, разделяющий Польшу и Литву. Этот участок, по словам Картаполова, должен соединить Калининградскую область РФ с Беларусью.

Об этом пишет "Крым.Реалии".

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На днях Министерство обороны Беларуси сообщило о прибытии наемников ПВК "Вагнер" в лагерь в Могилевской области. В то же время в сети появились кадры, на которых наемники тренируют военно-территориальные войска Беларуси под Осиповичами.

Однако глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что "вагнеровцы" отправились в Беларусь не только для тренировок белорусских вооруженных сил.

"Есть такой Сувальский коридор... И вот этот Сувальский коридор в случае чего нам очень нужен" , — заявил Картаполов в эфире телевидения и добавил, что в Беларуси собрали "ударный кулак, который этот несчастный коридор возьмет за считанные часы".

Сувальский коридор — сухопутный коридор на территории польского города Сувалки, разделяющего Беларусь и Калининградскую область РФ. Гипотетически захваченный коридор не только соединил бы Россию и Беларусь, но и "отрезал" Литву, Эстонию и Латвию от других стран НАТО.

Напомним, разведка Британии сообщала, что в РФ не могут определиться с судьбой "вагнеровцев".

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