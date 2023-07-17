У Росії заговорили про можливу операцію "вагнерівців" на кордоні Литви і Польщі
Депутат російської Держдуми Андрєй Картаполов в етері телебачення заявив, що росії дуже потрібен Сувальський коридор, який розділяє Польщу і Литву. Ця ділянка, за словами Картаполова, має з'єднати Калінінградську область РФ із Білоруссю.
Про це пише "Крим.Реалії".
Яким чином росіяни планують окупувати коридор?
Днями Міністерство оборони Білорусі повідомило про прибуття найманців ПВК "Вагнер" до табору в Могильовській області. Водночас у мережі з'явилися кадри, на яких найманці тренують військово-територіальні війська Білорусі під Осиповичами.
Однак очільник комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що "вагнерівці" вирушили до Білорусі не тільки для тренувань білоруських збройних сил.
"Є такий Сувальський коридор... І ось цей Сувальський коридор у разі чого нам дуже потрібен", — заявив Картаполов в етері телебачення та додав, що у Білорусі зібрали "ударний кулак, який цей нещасний коридор візьме за лічені години".
Сувальський коридор — сухопутний коридор на території польського міста Сувалки, яке розділяє Білорусь та Калінінградською область РФ. Гіпотетично захоплений коридор не лише сполучив би Росію та Білорусь, а й "відрізав" би Литву, Естонію і Латвію від інших країн НАТО.
Нагадаємо, розвідка Британії повідомляла, що у РФ не можуть визначитися з долею "вагнерівців".