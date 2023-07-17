У Росії заговорили про можливу операцію "вагнерівців" на кордоні Литви і Польщі

"ПВК Вагнер Центр" у Санкт-Петербурзі. Фото: РосЗМІ

Депутат російської Держдуми Андрєй Картаполов в етері телебачення заявив, що росії дуже потрібен Сувальський коридор, який розділяє Польщу і Литву. Ця ділянка, за словами Картаполова, має з'єднати Калінінградську область РФ із Білоруссю.

Про це пише "Крим.Реалії".

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Днями Міністерство оборони Білорусі повідомило про прибуття найманців ПВК "Вагнер" до табору в Могильовській області. Водночас у мережі з'явилися кадри, на яких найманці тренують військово-територіальні війська Білорусі під Осиповичами.

Однак очільник комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що "вагнерівці" вирушили до Білорусі не тільки для тренувань білоруських збройних сил.

"Є такий Сувальський коридор... І ось цей Сувальський коридор у разі чого нам дуже потрібен", — заявив Картаполов в етері телебачення та додав, що у Білорусі зібрали "ударний кулак, який цей нещасний коридор візьме за лічені години".

Сувальський коридор — сухопутний коридор на території польського міста Сувалки, яке розділяє Білорусь та Калінінградською область РФ. Гіпотетично захоплений коридор не лише сполучив би Росію та Білорусь, а й "відрізав" би Литву, Естонію і Латвію від інших країн НАТО.

Нагадаємо, розвідка Британії повідомляла, що у РФ не можуть визначитися з долею "вагнерівців".