У РФ не можуть визначитись з долею "вагнерівців", — розвідка Британії

Найманці ПВК "Вагнер" та їх ватажок Євген Пригожин. Фото: росЗМІ

Росія досі не може визначитись з долею ПВК "Вагнер" після військового перевороту її ватажка Євгена Пригожина. Деякі з найманців прибули до Білорусі, а переважна частина, ймовірно, відновлять свою діяльність у Африці.

Про це йдеться у матеріалі розвідки Британії.

Читайте також:

Доля "вагнерівців"

"Російський апарат безпеки вступив у період розгубленості та переговорів після заколоту групи Вагнера 24 червня 2023 року. В останні дні почала формуватися проміжна домовленість щодо майбутнього групи", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що "вагнерівці" передали армії РФ понад 2 тисячі військової техніки, зокрема, танки. Водночас "невеликий контингент бійців" приватного угруповання наразі перебуває у Білорусі.

"12 липня 2023 року Міноборони Росії повідомило, що ПВК "Вагнера" ​​передало 2000 одиниць військової техніки, включно з танками. Станом на 15 липня 2023 року принаймні невеликий контингент бійців "Вагнера" прибув до табору в Білорусі", — кажуть у розвідці.

І зазначають, що частина "вагнерівців" відновили свою діяльність у Африці.

"Водночас деякі групи соціальних мереж, пов’язані з Вагнером, відновили діяльність, зосереджуючись на висвітленні діяльності групи в Африці. Виходячи з останніх заяв російських офіційних осіб, держава, ймовірно, готова прийняти прагнення Вагнера зберегти свою широку присутність на континені", — додають у розвідці.

Допис британської розвідки. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Білорусі 15 липня, помітили велику колону ПВК "Вагнер". Легкові та вантажні автомобілі були на номерах "ДНР" та "ЛНР".

Пізніше у ДПСУ підтвердили прибуття "вагнерівців" до Білорусі.