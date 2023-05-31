В России загорелся нефтеперерабатывающий завод: предварительно БпЛА

В Краснодарском крае РФ возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Иллюстративное фото: google.com

В Краснодарском крае произошел пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. По предварительной информации, инцидент произошел якобы в результате прилета беспилотника.

Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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Отмечается, что горела одна из установок по перегонке мазута.

На месте работали пожарные, МЧС и экстренные службы для максимально быстрой ликвидации огня.

Также Кондратьев заявил, что пока пострадавших погибших нет, ситуация под контролем.

Позже он добавил, что пожар удалось потушить.

Напомним, что во вторник, 30 мая, в Подмосковье, Осташево, жители столкнулись с серьезным событием: на территории местного спиртзавода разгорелся большой пожар. В связи с этой чрезвычайной ситуацией Ружское шоссе, ведущее к этой зоне, было временно закрыто для транспортного движения.

Также мы сообщали, что в России МЧС выясняет причины взрыва в одной из квартир в Новой Москве, который произошел около 4 утра. Так, в многоэтажном доме выбиты окна, а вокруг виднеются следы от беспилотника.