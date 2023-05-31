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У Росії зайнявся нафтопереробний завод: попередньо БпЛА

31 травня 2023 05:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Росії зайнявся нафтопереробний завод: попередньо БпЛА
У Краснодарському краї РФ виникла пожежа на нафтопереробному заводі. Ілюстративне фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Краснодарському краї сталася пожежа на території Афіпського нафтопереробного заводу. За попередньою інформацією, інцидент стався нібито внаслідок прильоту безпілотника.

Про це повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

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Зазначається, що горіла одна з установок з перегонки мазуту. 

На місці працювали пожежники, МНС та екстрені служби для максимально швидкої ліквідації вогню.

Також Кондратьєв заявив, що наразі постраждалих та загиблих немає, ситуація під контролем. 

Пізніше він додав, що пожежу вдалося загасити.

Нагадаємо, що у вівторок, 30 травня, в Підмосков'ї, Осташеве, мешканці зіткнулися із серйозною подією: на території місцевого спиртзаводу спалахнула велика пожежа. У зв'язку з цією надзвичайною ситуацією Рузьке шосе, що веде до цієї зони, було тимчасово закрито для транспортного руху.

Також ми повідомляли, що в Росії МНС з'ясовує причини вибуху в одній із квартир в Новій Москві, що стався близько 4-ї ранку. Так, в багатоповерховому будинку вибиті вікна, а довкола нібито видніються сліди від безпілотника.

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