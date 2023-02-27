В разведке объяснили, почему россии приходится менять тактику ракетных обстрелов
Россия вынуждена изменить тактику ракетных обстрелов Украины. Это связано с уменьшением запасов высокоточных ракет у врага.
Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в комментарии для "РБК-Украина".
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Сколько высокоточных ракет остается в России
По данным ГУР и Минобороны, у москвы осталось менее 100 высокоточных крылатых ракет, наиболее часто используемых при обстрелах — "Калибр", Х-101, Х-555. Объемы производства не успевают по той динамике, с которой россия тратила их до середины февраля.
"Они там не добились ни одного стратегического успеха, 95% сухопутных войск россии так или иначе участвует в агрессии против Украины — у них нечем и некому воевать. Поэтому россияне решили увеличить свой наступательный потенциал применением авиации", — заявил Черняк.
Тратят больше ракет, чем производят
По словам представителя военной разведки Украины, ракет в россии еще тысячи, но они используют их гораздо больше, чем производят.
"За месяц они сейчас могут изготовить не более 30-40 ракет. Те старые ракеты, которые есть у них на вооружении, либо не долетают из-за неисправности, либо имеют ограниченный радиус поражения", — пояснил представитель ГУР МО Украины.
Черняк также отметил, что украинская противовоздушная оборона ежедневно усиливается, а с учетом того, что воздушные силы научились сбивать ракеты и дроны-камикадзе, самолеты сбивать будет еще проще.
Также в украинской разведке отмечают, что российская армия не отказалась от идеи уничтожить энергосистему Украины. Вместе с энергетикой враг хочет уничтожить и топливно-энергетический сектор, чтобы остановить поставки нефтепродуктов.
Напомним, ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что украинская ПВО, которая даже в начале войны успешно уничтожала российскую авиацию, сейчас только усилилась. А авианалеты оккупантов на украинские города сейчас невозможны.