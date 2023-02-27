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У розвідці пояснили, чому росії доводиться змінювати тактику ракетних обстрілів

27 лютого 2023 14:14
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У розвідці пояснили, чому росії доводиться змінювати тактику ракетних обстрілів
Росія змінює тактику ракетних атак
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Росія змушені змінити тактику ракетних обстрілів України. Це пов'язано зі зменшенням запасів високоточних ракет у ворога. 

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк у коментарі для "РБК-Україна".

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Скільки високоточних ракет залишається у росії

За даними ГУР та Міноборони, у москви залишилося менше ніж 100 високоточних крилатих ракет, які найчастіше використовуються при обстрілах — "Калібр", Х-101, Х-555. Обсяги виробництва не встигають за тою динамікою, з якою росія витрачала їх до середини лютого. 

"Вони там не досягли жодного стратегічного успіху, 95% сухопутних військ рф так чи інакше бере участь в агресії проти України – у них немає чим і немає кому воювати. Тому росіяни вирішили збільшити свій наступальний потенціал застосуванням авіації", — заявив Черняк.

Витрачають більше ракет, ніж виробляють

За словами представника воєнної розвідки України, ракет у рф ще тисячі, але вони використовують їх набагато більше, ніж виробляють. 

"За місяць вони зараз можуть виготовити не більше ніж 30-40 ракет. Ті старі ракети, що є в них на озброєнні, або не долітають через несправність, або мають обмежений радіус ураження", — пояснив представник ГУР МО України.

Черняк також зазначив, що українська протиповітряна оборона щодня посилюється, а з урахуванням того, що Повітряні сили навчилися збивати ракети та дрони-камікадзе, літаки збивати буде ще простіше. 

Також в українській розвідці наголошують, що російська армія не відмовилася від ідеї знищити енергосистему України. Разом з енергетикою ворог хоче знищити і паливно-енергетичний сектор, аби зупинити постачання нафтопродуктів.

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що українська ППО, яка навіть на початку війни успішно знищувала російську авіацію, зараз тільки посилилася. Тож авіанальоти окупантів на українські міста зараз неможливі.

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