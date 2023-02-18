Россия давит на Беларусь, чтобы та вступила в войну против Украины, — разведка

Лукашенко и путин на встрече в государственной резиденции Ново-Огарево под москвой

Кремль продолжает давить на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о вступлении в войну. Однако у официального Минска пока нет ни сил, ни средств для наступления.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Как путин давит на Беларусь

Ища дополнительные силы и оружие, кремль хочет, чтобы Беларусь вступила в войну против Украины. Однако белорусы пытаются удержаться от этого участия.

"Мы видим, что Беларусь вроде и поддерживает россию и в то же время всеми способами пытается воздержаться от присоединения к войне. Мы также видим, насколько россия на них давит", — рассказал представитель украинской разведки Андрей Черняк.

Однако в разведке отмечают, что белорусские военные будут вынуждены подчиниться Александру Лукашенко и могут быть вовлечены во вторжение в Украину, если самопровозглашенный президент страны отдаст такой приказ.

"Однако в ближайшие две-три недели ни сил ни средств для вторжения с территории Беларуси у россиян не существует", — заявил Андрей Черняк.

Напомним, ранее в Институте изучения войны писали, что кремль хочет поглотить элементы оборонной промышленности Беларуси. Мол, россия намерена усилить свою армию для поддержки длительной войны против Украины.