Россия давит на Беларусь, чтобы та вступила в войну против Украины, — разведка

В разведке рассказали, существует ли угроза наступления с территории Беларуси
Кремль продолжает давить на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о вступлении в войну. Однако у официального Минска пока нет ни сил, ни средств для наступления.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
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Как путин давит на Беларусь
Ища дополнительные силы и оружие, кремль хочет, чтобы Беларусь вступила в войну против Украины. Однако белорусы пытаются удержаться от этого участия.
"Мы видим, что Беларусь вроде и поддерживает россию и в то же время всеми способами пытается воздержаться от присоединения к войне. Мы также видим, насколько россия на них давит", — рассказал представитель украинской разведки Андрей Черняк.
Однако в разведке отмечают, что белорусские военные будут вынуждены подчиниться Александру Лукашенко и могут быть вовлечены во вторжение в Украину, если самопровозглашенный президент страны отдаст такой приказ.
"Однако в ближайшие две-три недели ни сил ни средств для вторжения с территории Беларуси у россиян не существует", — заявил Андрей Черняк.
Напомним, ранее в Институте изучения войны писали, что кремль хочет поглотить элементы оборонной промышленности Беларуси. Мол, россия намерена усилить свою армию для поддержки длительной войны против Украины.