Росія тисне на Білорусь, аби та вступила у війну проти України, — розвідка

У розвідці розповіли, чи існує загроза наступу з території Білорусі
Кремль продовжує тиснути на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо вступу у війну. Однак офіційний Мінськ поки не має ані сил, ані засобів для наступу.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
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Як путін тисне на Білорусь
Шукаючи додаткові сили та зброю, кремль хоче, аби Білорусь вступила у війну проти України. Однак білоруси намагаються утриматися від цієї участі.
"Ми бачимо, що Білорусь ніби й підтримує росію і водночас усіма способами намагається утриматися від приєднання до війни. Ми також бачимо, наскільки росія на них тисне", — розповів представник української розвідки Андрій Черняк.
Однак у розвідці зазначають, що білоруські військові будуть змушені підкоритися Олександру Лукашенку і можуть бути залучені до вторгнення в Україну, якщо самопроголошений президент країни віддасть такий наказ.
"Проте у найближчі два-три тижні ані сил, ані засобів для вторгнення з території Білорусі у росіян немає", — заявив Андрій Черняк.
Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни писали, що кремль хоче поглинути елементи оборонної промисловості Білорусі. Мовляв, росія має намір посилити свою армію для підтримки тривалої війни проти України.