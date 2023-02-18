Росія тисне на Білорусь, аби та вступила у війну проти України, — розвідка

Лукашенко та путін на зустрічі в державній резиденції Ново-Огарьово під москвою

Кремль продовжує тиснути на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо вступу у війну. Однак офіційний Мінськ поки не має ані сил, ані засобів для наступу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Як путін тисне на Білорусь

Шукаючи додаткові сили та зброю, кремль хоче, аби Білорусь вступила у війну проти України. Однак білоруси намагаються утриматися від цієї участі.

"Ми бачимо, що Білорусь ніби й підтримує росію і водночас усіма способами намагається утриматися від приєднання до війни. Ми також бачимо, наскільки росія на них тисне", — розповів представник української розвідки Андрій Черняк.

Однак у розвідці зазначають, що білоруські військові будуть змушені підкоритися Олександру Лукашенку і можуть бути залучені до вторгнення в Україну, якщо самопроголошений президент країни віддасть такий наказ.

"Проте у найближчі два-три тижні ані сил, ані засобів для вторгнення з території Білорусі у росіян немає", — заявив Андрій Черняк.

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни писали, що кремль хоче поглинути елементи оборонної промисловості Білорусі. Мовляв, росія має намір посилити свою армію для підтримки тривалої війни проти України.