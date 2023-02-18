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У розвідці розповіли, чи існує загроза наступу з території Білорусі

18 лютого 2023 13:14
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Росія тисне на Білорусь, аби та вступила у війну проти України, — розвідка
Лукашенко та путін на зустрічі в державній резиденції Ново-Огарьово під москвою
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Кремль продовжує тиснути на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо вступу у війну. Однак офіційний Мінськ поки не має ані сил, ані засобів для наступу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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Шукаючи додаткові сили та зброю, кремль хоче, аби Білорусь вступила у війну проти України. Однак білоруси намагаються утриматися від цієї участі.

"Ми бачимо, що Білорусь ніби й підтримує росію і водночас усіма способами намагається утриматися від приєднання до війни. Ми також бачимо, наскільки росія на них тисне", — розповів представник української розвідки Андрій Черняк.

Однак у розвідці зазначають, що білоруські військові будуть змушені підкоритися Олександру Лукашенку і можуть бути залучені до вторгнення в Україну, якщо самопроголошений президент країни віддасть такий наказ.

"Проте у найближчі два-три тижні ані сил, ані засобів для вторгнення з території Білорусі у росіян немає", — заявив Андрій Черняк.

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни писали, що кремль хоче поглинути елементи оборонної промисловості Білорусі. Мовляв, росія має намір посилити свою армію для підтримки тривалої війни проти України.

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