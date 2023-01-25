Вадим Скибицкий сообщил, планирует ли рф новое наступление на Украину

Российские войска активно перегруппировываются

Кремль не изменил своих целей по отношению к Украине. В настоящее время войска армии россии готовятся к новому наступлению, однако ВСУ заранее просчитывают все шаги врага.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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По словам Скибицкого, сейчас идет мощная перегруппировка российских войск по всем направлениям на линии фронта.

"Происходит перемещение мобилизационных резервов врага, которые необходимо уничтожать как реально критические цели: рано или поздно из этих казарм они пойдут на линию фронта и будут наступать на наши села, наши города", — заявили в разведке.

Представитель ГУР Минобороны отмечает, что вооруженные силы Украины имеют широкий спектр вооружения стандартов НАТО, что позволяет давать отпор врагу. Скибицкий добавляет, что именно весна и начало лета будут решающими в этой войне, ведь россия готовится к новому мощному наступлению.

Впрочем, очевидно, кремль не сможет достичь своих целей. За 11 месяцев войны россия так и не смогла получить контроль над всей Луганщиной и Донетчиной.

"С середины декабря в российских СМИ начало выдвигаться мнение, что россия воюет не с Украиной, а коллективным Западом, поэтому необходимо переходить к новой стадии войны", — заявил Скибицкий.

Однако западный цивилизованный мир понимает, что у путина нет ресурсов, чтобы пойти дальше.

В разведке рассказывают, что вторая механизированная дивизия первой танковой армии Беларуси должна была быть готова к боевому применению еще 1 декабря, но "людей нагнали, а техники — нет".

В настоящее время на территории Беларуси сухопутный компонент составляет 5800 военнослужащих, впрочем, этого недостаточно для наступления.

Напомним, ранее в НАТО отвергли ядерную эскалацию на фоне поставок в Украину тяжелого вооружения. По словам Столтенберга, Альянс постоянно наблюдает за действиями кремля, и пока никаких изменений в российских ядерных силах не наблюдается.