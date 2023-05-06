В СБУ прокомментировали подрыв автомобиля с пропагандистом Прилепиным

Писатель и пропагандист Захар Прилепин. Фото: росСМИ

По словам Службы безопасности Украины, "хлопок" пылал и будет пылать. Спецслужба напомнила российским оккупантам и их приспешникам, что за военные преступления против Украины их будет ждать справедливое возмездие.

Об этом сказали в СБУ в комментарии УП.

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Что сказали в СБУ

"Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ к тому или иному хлопку, который встречается с оккупантами и их приспешниками. Вместе с тем, как ранее неоднократно отмечал глава СБУ Василий Малюк, для россиян, принесших на нашу землю войну, гибель людей и насилие, хлопок пылал, пылает и будет пылать! Так что смерть — это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам", — сказали в спецслужбе.

Там также добавили, что о том, кто стоит за тем или иным случаем, смогут говорить уже после нашей победы.

Что говорят российские пропагандисты

По информации российских СМИ, Прилепина прооперировали в Нижегородской больнице. Сразу после этого его ввели в медикаментозную кому, чтобы стабилизировать состояние.

Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль, в котором ехал пропагандист писатель и член партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин. Его госпитализировали в больницу с "ранением обеих ног". Впоследствии росСМИ опубликовали детали его состояния.

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала подрыв авто. По ее словам, Вашингтон создал из киевского режима еще одну террористическую ячейку.

МВД России заявило о задержании мужчины, который может быть причастен к подрыву машины Прилепина.

Там утверждают, что так называемый подозреваемый в покушении на Захара Прилепина признался, что работал в спецслужбе Украины и долго планировал как убить пропагандиста.

Также появилась информация о погибшем охраннике Прилепина. Александр Шубин, известный под позывным "Злой", был охранником известного русского писателя и украинофоба Захара Прилепина. Он был бойцом так называемой "ЛНР", находившейся на базе "Миротворца". Родом из Луганска Александр присоединился к батальону Прилепина в 2014 году.