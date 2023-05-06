У СБУ прокоментували підрив авто з пропагандистом Прилєпіним

Письменник і пропагандист Захар Прилєпін. Фото: росЗМІ

За словами Служби безпеки України, бавовна палала і буде палати. Спецслужба нагадала російським окупантам та їхнім поплічникам, що за воєнні злочини проти України їх чекатиме справедлива відплата.

Про це сказали в СБУ у коментарі УП.

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Що сказали в СБУ

"Офіційно ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати причетність СБУ до тієї чи іншої бавовни, яка трапляється з окупантами та їхніми поплічниками. Разом з тим, як раніше неодноразово зазначав очільник СБУ Василь Малюк, для росіян, які принесли на нашу землю війну, загибель людей та насилля, бавовна палала, палає і буде палати! Тож смерть — це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам", — сказали в спецслужбі.

Там також додали, що про те, хто стоїть за тим чи іншим випадком — зможуть говорити уже після нашої перемоги.

Що кажуть російські пропагандисти

За інформацією російських ЗМІ, Прилєпіна прооперували у Нижегородській лікарні. Одразу після цього його ввели до медикаментозної кому, щоб стабілізувати стан.

Нагадаємо, 6 травня у російській Нижегородській області підірвали автомобіль, в якому їхав пропагандист письменник і член партії "Справедлива Росія" Захар Прилєпін. Його госпіталізували до лікарні з "пораненням обох ніг". Згодом росЗМІ опублікували деталі його стану.

Представник МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала підрив авто. За її словами, Вашингтон створив із київського режиму ще один терористичний осередок.

МВС Росії заявило про затримання чоловіка, який може бути причетним до підриву машини Прилєпіна. Там стверджують, що так званий підозрюваний у замаху на Захара Прилєпіна зізнався, що працював на спецслужбі України і довго планував як вбити пропагандиста.

Також з'явилася інформація про загиблого охоронця Прилєпіна. Олександр Шубін, відомий під позивним "Злий", був охоронцем відомого російського письменника та українофоба Захара Прилєпіна. Він був бійцем так званої "ЛНР", які перебували на базі "Миротворця". Родом із Луганська, Олександр приєднався до батальйону Прилєпіна у 2014 році.