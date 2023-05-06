Росіяни за добу обстріляли кілька населених пунктів України, — Генштаб

Обстріл України. Фото: росЗМІ

Протягом доби, 5 травня, росіяни завдали шести ракетних ударів. Зокрема, здійснювалися обстріли Часового Яру, Костянтинівки та Херсона.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Обстріл України

У повідомленні зазначається, що Росія завдала 25 авіаційних ударів та здійснила понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілу було зруйновано приватні будинки та цивільну інфраструктуру.

У Генштабі попередили, що ймовірність авіаційних ударів у всій Україні залишається високою.

Нагадаємо, що у суботу, 6 травня, російські війська вкотре обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Загалом ворог здійснив понад 30 обстрілів.

У командуванні розповіли, що з 10:15 до 10:30 зафіксовано чотири "прильоти", ймовірно, з міномета 120 мм, у районі населеного пункту Бояро-Лежачі Сумської області.

Також ми писали, що 6 травня окупанти вдарили двома керованими авіабомбами з літака СУ-35 по Сумській області. Постраждали щонайменше п'ятеро людей.