В поселке Нью-Йорк Донецкой области раздавались взрывы — в ОВА сообщили о погибшей
Российские захватчики нанесли удар по поселку Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области. В результате погибла женщина, ранения получил мужчина.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в пятницу, 12 апреля.
Обстрел поселка Нью-Йорк
В результате обстрела российскими захватчиками Нью-Йорка один человек погиб, один получил ранения.
"Россияне ударили по городку сегодня вечером — убили женщину 1960 года рождения и ранили мужчину 1964 года рождения", — сообщил Филашкин.
Он добавил, что на месте работают спасатели и парамедики. Они оказывают всю необходимую помощь потерпевшему.
Также глава ОВА призвал циваильных не рисковать своей жизнью и эвакуироваться.
Ранее мы сообщали, что в Харькове и области объявили воздушную тревогу из-за активности тактической вражеской авиации на северо-восточном направлении. Впоследствии стало известно, что РФ выпустила по региону КАБ.
К слову, 11 апреля враг обстрелял населенные пункты Липцы и Малая Даниловка Харьковского района. В результате атаки возник пожар на территории аптеки и магазина.
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