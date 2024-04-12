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В поселке Нью-Йорк Донецкой области раздавались взрывы — в ОВА сообщили о погибшей

12 апреля 2024 19:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В поселке Нью-Йорк Донецкой области раздавались взрывы — в ОВА сообщили о погибшей
Последствия обстрела Нью-Йорка. Фото иллюстративное: Донецкая ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики нанесли удар по поселку Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области. В результате погибла женщина, ранения получил мужчина.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в пятницу, 12 апреля.

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В результате обстрела российскими захватчиками Нью-Йорка один человек погиб, один получил ранения.

"Россияне ударили по городку сегодня вечером — убили женщину 1960 года рождения и ранили мужчину 1964 года рождения", — сообщил Филашкин.

Он добавил, что на месте работают спасатели и парамедики. Они оказывают всю необходимую помощь потерпевшему.

Также глава ОВА призвал циваильных не рисковать своей жизнью и эвакуироваться.

обстрел Нью-Йорка
Обстрел Нью-Йорка. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Харькове и области объявили воздушную тревогу из-за активности тактической вражеской авиации на северо-восточном направлении. Впоследствии стало известно, что РФ выпустила по региону КАБ.

К слову, 11 апреля враг обстрелял населенные пункты Липцы и Малая Даниловка Харьковского района. В результате атаки возник пожар на территории аптеки и магазина.

война
Украина
Донецкая область
обстрелы
оккупанты

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