В поселке Нью-Йорк Донецкой области раздавались взрывы — в ОВА сообщили о погибшей

Последствия обстрела Нью-Йорка. Фото иллюстративное: Донецкая ОВА

Российские захватчики нанесли удар по поселку Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области. В результате погибла женщина, ранения получил мужчина.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в пятницу, 12 апреля.

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В результате обстрела российскими захватчиками Нью-Йорка один человек погиб, один получил ранения.

"Россияне ударили по городку сегодня вечером — убили женщину 1960 года рождения и ранили мужчину 1964 года рождения", — сообщил Филашкин.

Он добавил, что на месте работают спасатели и парамедики. Они оказывают всю необходимую помощь потерпевшему.

Также глава ОВА призвал циваильных не рисковать своей жизнью и эвакуироваться.

Обстрел Нью-Йорка. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Харькове и области объявили воздушную тревогу из-за активности тактической вражеской авиации на северо-восточном направлении. Впоследствии стало известно, что РФ выпустила по региону КАБ.

К слову, 11 апреля враг обстрелял населенные пункты Липцы и Малая Даниловка Харьковского района. В результате атаки возник пожар на территории аптеки и магазина.