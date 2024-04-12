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У селищі Нью-Йорк Донецької області лунали вибухи — в ОВА повідомили про загиблу

12 квітня 2024 19:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У селищі Нью-Йорк Донецької області лунали вибухи — в ОВА повідомили про загиблу
Наслідки обстрілу Нью-Йорка. Фото ілюстративне: Донецька ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники завдали удару по селищу Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області. Внаслідок цього загинула жінка, поранень зазнав чоловік.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у п'ятницю, 12 квітня.

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Внаслідок обстрілу російськими загарбниками Нью-Йорка одна людина загинула, одна зазнала поранень.

"Росіяни ударили по містечку сьогодні ввечері — убили жінку 1960 року народження і поранили чоловіка 1964 року народження", — повідомив Філашкін.

Він додав, що на місці працюють рятувальники та парамедики. Вони надають усю необхідну допомогу потерпілому.

Також очільник ОВА закликав цивільних не ризикувати своїм життям та евакуюватися.

обстріл Нью-Йорка
Обстріл Нью-Йорка. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що у Харкові та області оголосили повітряну тривогу через активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Згодом стало відомо, що РФ випустила по регіону КАБи. 

До слова, 11 квітня ворог обстріляв населені пункти Липці та Мала Данилівка Харківського району. Внаслідок атаки виникла пожежа на території аптеки та магазину.

війна
Україна
Донецька область
обстріли
окупанти

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