В поселке Седово вблизи Мариуполя атаковали большой склад БК россиян
В сети распространились видео как в оккупированном поселке Седово возле Мариуполя видны взрывы. Стало известно, что уничтожен большой склад боеприпасов россиян.
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику 18+!
Взрыв на российском складе БК
В Новоазовском районе поселка Седово, что в Донецкой области раздались громкие взрывы — уничтожен российский склад боеприпасов. До этого окупать почти всю деревню превратили в склад БК и стоянку военных автомобилей. По словам советника, пожар будет детонировать до утра.
"С места говорят, что только треть состава сейчас разрушена, но спасти там не получится ничего", — добавил Андрющенко.
На видео слышно, как очевидцы говорят, что вблизи поселка пропал свет, а затем наблюдались перепады напряжения. Информации о пострадавших или погибших нет.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику 18+!
Напомним, Генерал-полковник командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал в сети эффектное видео работы отдельной механизированной бригады. Бойцы 22 ОМБр уничтожили российскую технику.
Читайте Новини.LIVE!