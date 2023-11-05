В поселке Седово вблизи Мариуполя атаковали большой склад БК россиян

Уничтожение склада БК россиян. Фото: скриншот из видео телеграмм-канала Крымский ветер

В сети распространились видео как в оккупированном поселке Седово возле Мариуполя видны взрывы. Стало известно, что уничтожен большой склад боеприпасов россиян.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Взрыв на российском складе БК

В Новоазовском районе поселка Седово, что в Донецкой области раздались громкие взрывы — уничтожен российский склад боеприпасов. До этого окупать почти всю деревню превратили в склад БК и стоянку военных автомобилей. По словам советника, пожар будет детонировать до утра.



"С места говорят, что только треть состава сейчас разрушена, но спасти там не получится ничего", — добавил Андрющенко.

Расположение села Седово. Фото: Google maps

На видео слышно, как очевидцы говорят, что вблизи поселка пропал свет, а затем наблюдались перепады напряжения. Информации о пострадавших или погибших нет.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику 18+!

Напомним, Генерал-полковник командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал в сети эффектное видео работы отдельной механизированной бригады. Бойцы 22 ОМБр уничтожили российскую технику.