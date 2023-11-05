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У селищі Сєдове поблизу Маріуполя атакували великий склад БК росіян

5 листопада 2023 21:09
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У селищі Сєдове поблизу Маріуполя атакували великий склад БК росіян
Знищення складу БК росіян. Фото: скриншот з відео телеграм-каналу Крымский ветер
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У мережі поширилися відео як в окупованому селищі Сєдове біля Маріуполя видно вибухи. Стало відомо, що знищено великий склад боєприпасів росіян.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. 

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Вибух на російському складі БК

В Новоазовському районі селища Сєдово, що на Донеччині пролунали гучні вибухи — знищено російський склад боєприпасів. До цього окупати майже все село перетворили на склад БК та стоянку військових автівок. За словами радника, пожежа детонуватиме до ранку.

"З місця кажуть лише третина складу зараз зруйнована, але врятувати там не вийде нічого", — додав Андрющенко.

Розташування селища Сєдове
Розташування селища Сєдове. Фото: скриншот Google maps

На відео чутно, як очевидиць каже, що поблизу селища пропало світло, а потім спостерігалися перепади напруги. Інформації про постраждалих чи загиблих немає.

Увага! Відео містить ненормативну лексику 18+!

Нагадаємо, Генерал-полковник командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав у мережі ефектне відео роботи окремої механізованої бригади. Бійці 22 ОМБр знищили російську техніку.

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