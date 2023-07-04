У Севастополі пролунав гучний вибух: місцеві мешканці в паніці
В окупованому Севастополі пролунав гучний вибух, який налякав місцевих жителів. Російська "влада" заявляє, що причиною вибуху було планове знищення боєприпасів часів Другої світової війни.
Про це повідомив місцевий Telegram-канал "ЧП Севастополь".
Вибух у Севастополі
Сьогодні, 4 липня, в окупованому українському місті Севастополь пролунав гучний вибух.
Очевидці стверджують, що вибух було чутно з боку Чорного моря, після чого пішла потужна вибухова хвиля.
Мешканці Севастополя запанікували, дехто заявив, що їхній будинок мало не зруйнувало внаслідок вибуху.
Пояснення "влади"
"Губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив на своєму Telegram-каналі, що сьогодні у місті "буде гучно".
Причиною вибухів очільник окупаційної "адміністрації" українського міста назвав планове знищення боєприпасів часів Другої світової війни, які підняли з дна бухти Гільзової.
Нагадаємо, що 25 травня у Севастополі також чули вибухи. Тоді окупаційна "адміністрація" заявила про атаку безпілотників.