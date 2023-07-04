У Севастополі пролунав гучний вибух: місцеві мешканці в паніці

Окупований росіянами Севастополь. Фото: росЗМІ

В окупованому Севастополі пролунав гучний вибух, який налякав місцевих жителів. Російська "влада" заявляє, що причиною вибуху було планове знищення боєприпасів часів Другої світової війни.

Про це повідомив місцевий Telegram-канал "ЧП Севастополь".

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Вибух у Севастополі

Сьогодні, 4 липня, в окупованому українському місті Севастополь пролунав гучний вибух.

Очевидці стверджують, що вибух було чутно з боку Чорного моря, після чого пішла потужна вибухова хвиля.

Мешканці Севастополя запанікували, дехто заявив, що їхній будинок мало не зруйнувало внаслідок вибуху.

Вибух у Севастополі

Пояснення "влади"

"Губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив на своєму Telegram-каналі, що сьогодні у місті "буде гучно".

Причиною вибухів очільник окупаційної "адміністрації" українського міста назвав планове знищення боєприпасів часів Другої світової війни, які підняли з дна бухти Гільзової.

"Влада" пояснила вибух у Севастополі

Нагадаємо, що 25 травня у Севастополі також чули вибухи. Тоді окупаційна "адміністрація" заявила про атаку безпілотників.