В школах Луганщины оккупанты раздают детям карты, где часть украинских территорий в составе рф
В школах оккупированного Счастья Луганской области оккупанты выдали ученикам карты с "новыми географическими расположениями". На них Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская области, а также Крым в составе россии.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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Карта оккупантов
Как отметил Гайдай, российские учителя уже "преподают молодому поколению, обезображенную имперской замашкой путина, географию",
"Вторжение в Украину стало шагом в пропасть для россии. Имперские мечты путина и россиян сломались именно в нашей стране. Украинцы своим мужеством их сломали. Вернемся в Луганскую область — наклеим оккупантам на лоб ПРАВИЛЬНУЮ карту Независимой Украины, чтобы запомнили один раз", — сказал председатель ОВА.
Он также добавил, что не уверен, останется ли в предыдущем виде карта россии.
Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированных территориях за детей-сирот заявления об отказе от украинского гражданства представляют социальные учреждения и опекуны. Таким образом, оккупанты лишают детей украинского гражданства, не дожидаясь их совершеннолетия.
Также ранее сообщалось, что украинских детей-сирот российские захватчики вывезли с оккупированной территории в 24 интерната на территории россии. Там их воспитывают в пропутинской атмосфере, заставляя писать письма на фронт оккупантам.