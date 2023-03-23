У школах Луганщини окупанти роздають дітям мапи, де частина українських територій в складі рф
У школах окупованого Щастя, Луганської області, окупанти видали учням мапи з "новими географічними розташуваннями". На них Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська області, а також Крим у складі росії.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
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Мапа окупантів
Як зазначив Гайдай, російські вчителі вже "викладають молодому поколінню, спотворену імперською замашкою путіна, географію",
"Вторгнення в Україну стало кроком у прірву для росії. Імперські мрії путіна й росіян зламалися саме в нашій країні. Українці своєю мужністю їх зламали. Повернемося на Луганщину — наклеїмо окупантам на лоба ПРАВИЛЬНУ мапу Незалежної України, щоб запам‘ятали один раз і назавжди", — сказав голова ОВА.
Він також додав, що невпевнений, чи залишиться в попередньому вигляді мапа росії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окупованих територіях за дітей-сиріт заяви про відмову від українського громадянства подають соціальні установи та опікуни. Таким чином, окупанти позбавляють дітей українського громадянства, не чекаючи їхнього повноліття.
Також раніше повідомлялося, що українських дітей-сиріт російські загарбники вивезли з окупованих території до 24 інтернатів на території рф. Там їх виховують у пропутінській атмосфері, змушуючи писали листи на фронт окупантам.