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У Шойгу прокоментували появу безпілотників під Москвою

21 червня 2023 09:55
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Шойгу прокоментували появу безпілотників під Москвою
Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російське міністерство оборони визнало факт появи у небі над Москвою та Московської області безпілотників. В атаці дронів росіяни очікувано звинуватили Україну.

Про це повідомило міністерство оборони Російської Федерації.

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Безпілотники були

Російське військове відомство підтвердило появу в Московській області та над Новою Москвою трьох безпілотників.

У атаці дронів міноборони РФ прогнозовано звинуватило Україну.

"Сьогодні припинено спробу київського режиму здійснити трьома безпілотними літальними апаратами літакового типу терористичну атаку по об'єктах на території Московської області", — йдеться у заяві МО Росії.

Коментар міноборони Росії про дрони у Підмосков'ї
Коментар міноборони Росії про дрони у Підмосков'ї

Наслідки атаки

Як заявили у міністерстві оборони Російської Федерації, усі три безпілотники були нейтралізовані засобами радіоелектронної боротьби.

Попри вибухи, про які повідомляли очевидці та Telegram-канали, російські військові запевняють, що ні руйнувань, ні постраждалих внаслідок падіння дронів не зафіксовано.

Нагадаємо, що сьогодні зранку у небі над Новою Москвою був збитий невідомий безпілотний літальний апарат. Ще два упали неподалік, біля військової частини російської армії.

Додамо, що 30 травня росіяни заявляли, що у Москві та Підмосков'ї був наліт безпілотників. Один із них влучив у будинок.

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