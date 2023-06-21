У Шойгу прокоментували появу безпілотників під Москвою
Російське міністерство оборони визнало факт появи у небі над Москвою та Московської області безпілотників. В атаці дронів росіяни очікувано звинуватили Україну.
Про це повідомило міністерство оборони Російської Федерації.
Безпілотники були
Російське військове відомство підтвердило появу в Московській області та над Новою Москвою трьох безпілотників.
У атаці дронів міноборони РФ прогнозовано звинуватило Україну.
"Сьогодні припинено спробу київського режиму здійснити трьома безпілотними літальними апаратами літакового типу терористичну атаку по об'єктах на території Московської області", — йдеться у заяві МО Росії.
Наслідки атаки
Як заявили у міністерстві оборони Російської Федерації, усі три безпілотники були нейтралізовані засобами радіоелектронної боротьби.
Попри вибухи, про які повідомляли очевидці та Telegram-канали, російські військові запевняють, що ні руйнувань, ні постраждалих внаслідок падіння дронів не зафіксовано.
Нагадаємо, що сьогодні зранку у небі над Новою Москвою був збитий невідомий безпілотний літальний апарат. Ще два упали неподалік, біля військової частини російської армії.
Додамо, що 30 травня росіяни заявляли, що у Москві та Підмосков'ї був наліт безпілотників. Один із них влучив у будинок.