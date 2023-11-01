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В Северодонецке россияне отбирают квартиры у местных жителей

1 ноября 2023 09:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Северодонецке россияне отбирают квартиры у местных жителей
Российский оккупант на ВОТ. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Северодонецке россияне принудительно лишают собственности украинцев на недвижимость. Для этого на столбах расклеиваются объявления о необходимости подтверждения собственности в конкретный срок.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

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"Оккупационная администрация города распространила объявление, требуя от владельцев торговых объектов и объектов недвижимости, расположенных на территории общины, подтвердить наличие документов, по которым это имущество им принадлежит", — написал он.

По словам главы ОВА, объявления просто расклеены на столбах, а если не обратился в определенный срок — на утро останешься имущества.

"К тому же в городе уже много месяцев отключена мобильная связь и интернет. Настоящая советщина. Только свет и телевидение есть не у всех. Узнать что-то более или менее оперативно крайне трудно", — отметил Лысогор.

Также он вспомнил северодончан в оккупации, которые до последнего надеялись на восстановление системы отопления, но накануне холодов уехали как можно дальше.

скриншот
Скриншот поста Лысогора

Напомним, что в так называемой "ЛНР" россияне вербуют в свою армию заключенных. К тому же во временно оккупированной части Луганской области вырос уровень преступности.

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